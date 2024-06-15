Аналитик объяснил, чем хорош "ненастоящий" курс доллара
Аналитик Антонов: определение курса доллара вне биржи выгодно для экономики
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТабло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве
Табло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Механизм внебиржевого курсообразования может быть выгоден российской экономике, поскольку уберет спекулянтов, торговавших против рубля, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Без валютных курсов Россия не останется — работа будет продолжена с использованием механизмов курсообразования через внебиржевой рынок и данные банков. Спрос на валюту пока завышен, но в течение недели ситуация стабилизируется. Доллар демонстрирует консолидацию в "боковике" около 90 рублей за доллар после падения до 86. Рубль поддерживает дорожающая нефть.
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"Есть мнение, что рубль будет стабильным (около 90 рублей к доллару) в ближайшие две недели. Его поддержат экспортеры и жесткая денежно-кредитная политика. Они будут способствовать укреплению рубля и сглаживанию резких колебаний против него. Давление по-прежнему исходит от растущих расходов бюджета", — отметил Антонов.
По его мнению, санкции стимулируют рост внешней торговли в цифровых валютах. Кроме того, с рынка уйдут валютные спекулянты, десятилетиями игравшие против рубля и выводившие валюту за рубеж. Все это поддержит российскую валюту, заключил аналитик.