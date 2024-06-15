Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, чем хорош "ненастоящий" курс доллара - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
03:18 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/dollar-1953050087.html
Аналитик объяснил, чем хорош "ненастоящий" курс доллара
Аналитик объяснил, чем хорош "ненастоящий" курс доллара - РИА Новости, 15.06.2024
Аналитик объяснил, чем хорош "ненастоящий" курс доллара
Механизм внебиржевого курсообразования может быть выгоден российской экономике, поскольку уберет спекулянтов, торговавших против рубля, рассказал агентству... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T03:18
2024-06-15T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
владислав антонов (аналитик)
bitriver
санкции в отношении россии
доллар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888202443_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b8023bc3630d8700734de548a74273ba.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Механизм внебиржевого курсообразования может быть выгоден российской экономике, поскольку уберет спекулянтов, торговавших против рубля, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Без валютных курсов Россия не останется — работа будет продолжена с использованием механизмов курсообразования через внебиржевой рынок и данные банков. Спрос на валюту пока завышен, но в течение недели ситуация стабилизируется. Доллар демонстрирует консолидацию в "боковике" около 90 рублей за доллар после падения до 86. Рубль поддерживает дорожающая нефть.&quot;Есть мнение, что рубль будет стабильным (около 90 рублей к доллару) в ближайшие две недели. Его поддержат экспортеры и жесткая денежно-кредитная политика. Они будут способствовать укреплению рубля и сглаживанию резких колебаний против него. Давление по-прежнему исходит от растущих расходов бюджета&quot;, — отметил Антонов.По его мнению, санкции стимулируют рост внешней торговли в цифровых валютах. Кроме того, с рынка уйдут валютные спекулянты, десятилетиями игравшие против рубля и выводившие валюту за рубеж. Все это поддержит российскую валюту, заключил аналитик.
https://ria.ru/20240614/dollary_evro-1952747730.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888202443_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_6aa9199329f8c8b3cb0090420676bda5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владислав антонов (аналитик), bitriver, санкции в отношении россии, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Санкции в отношении России, Доллар
Аналитик объяснил, чем хорош "ненастоящий" курс доллара

Аналитик Антонов: определение курса доллара вне биржи выгодно для экономики

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТабло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве
Табло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Табло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Механизм внебиржевого курсообразования может быть выгоден российской экономике, поскольку уберет спекулянтов, торговавших против рубля, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Без валютных курсов Россия не останется — работа будет продолжена с использованием механизмов курсообразования через внебиржевой рынок и данные банков. Спрос на валюту пока завышен, но в течение недели ситуация стабилизируется. Доллар демонстрирует консолидацию в "боковике" около 90 рублей за доллар после падения до 86. Рубль поддерживает дорожающая нефть.
«

"Есть мнение, что рубль будет стабильным (около 90 рублей к доллару) в ближайшие две недели. Его поддержат экспортеры и жесткая денежно-кредитная политика. Они будут способствовать укреплению рубля и сглаживанию резких колебаний против него. Давление по-прежнему исходит от растущих расходов бюджета", — отметил Антонов.

По его мнению, санкции стимулируют рост внешней торговли в цифровых валютах. Кроме того, с рынка уйдут валютные спекулянты, десятилетиями игравшие против рубля и выводившие валюту за рубеж. Все это поддержит российскую валюту, заключил аналитик.
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях
Вчера, 02:17
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияВладислав Антонов (аналитик)BitRiverСанкции в отношении РоссииДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала