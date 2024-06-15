https://ria.ru/20240615/dollar-1953050087.html

Аналитик объяснил, чем хорош "ненастоящий" курс доллара

Аналитик объяснил, чем хорош "ненастоящий" курс доллара - РИА Новости, 15.06.2024

Аналитик объяснил, чем хорош "ненастоящий" курс доллара

Механизм внебиржевого курсообразования может быть выгоден российской экономике, поскольку уберет спекулянтов, торговавших против рубля, рассказал агентству... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T03:18

2024-06-15T03:18

2024-06-15T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

владислав антонов (аналитик)

bitriver

санкции в отношении россии

доллар

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Механизм внебиржевого курсообразования может быть выгоден российской экономике, поскольку уберет спекулянтов, торговавших против рубля, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Без валютных курсов Россия не останется — работа будет продолжена с использованием механизмов курсообразования через внебиржевой рынок и данные банков. Спрос на валюту пока завышен, но в течение недели ситуация стабилизируется. Доллар демонстрирует консолидацию в "боковике" около 90 рублей за доллар после падения до 86. Рубль поддерживает дорожающая нефть."Есть мнение, что рубль будет стабильным (около 90 рублей к доллару) в ближайшие две недели. Его поддержат экспортеры и жесткая денежно-кредитная политика. Они будут способствовать укреплению рубля и сглаживанию резких колебаний против него. Давление по-прежнему исходит от растущих расходов бюджета", — отметил Антонов.По его мнению, санкции стимулируют рост внешней торговли в цифровых валютах. Кроме того, с рынка уйдут валютные спекулянты, десятилетиями игравшие против рубля и выводившие валюту за рубеж. Все это поддержит российскую валюту, заключил аналитик.

https://ria.ru/20240614/dollary_evro-1952747730.html

россия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, владислав антонов (аналитик), bitriver, санкции в отношении россии, доллар