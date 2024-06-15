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Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 15.06.2024 (обновлено: 13:24 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/dnepr-1953104548.html
Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024
Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ
Группировка войск "Днепр" уничтожила до 75 украинских военнослужащих, пусковые установки американских РСЗО HIMARS и М270 MLRS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:16
2024-06-15T13:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
днепропетровская область
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила до 75 украинских военнослужащих, пусковые установки американских РСЗО HIMARS и М270 MLRS, сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, уничтожены пусковые установки РСЗО М142 HIMARS производства США и М270 MLRS производства США, а также 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия Днепропетровской области.
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953104453.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Днепропетровская область
Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ

Группировка "Днепр" нанесли поражение ВСУ, потери противника — до 75 боевиков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила до 75 украинских военнослужащих, пусковые установки американских РСЗО HIMARS и М270 MLRS, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, уничтожены пусковые установки РСЗО М142 HIMARS производства США и М270 MLRS производства США, а также 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия Днепропетровской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСШАДнепропетровская область
 
 
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