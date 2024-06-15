https://ria.ru/20240615/dnepr-1953104548.html

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ

Группировка войск "Днепр" уничтожила до 75 украинских военнослужащих, пусковые установки американских РСЗО HIMARS и М270 MLRS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:16

2024-06-15T13:16

2024-06-15T13:24

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила до 75 украинских военнослужащих, пусковые установки американских РСЗО HIMARS и М270 MLRS, сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, уничтожены пусковые установки РСЗО М142 HIMARS производства США и М270 MLRS производства США, а также 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия Днепропетровской области.

https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953104453.html

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россия, вооруженные силы украины, сша, днепропетровская область