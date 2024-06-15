Рейтинг@Mail.ru
В рядах ВСУ резко возросло число дезертиров, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 15.06.2024 (обновлено: 03:24 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/dezertiry-1953058883.html
В рядах ВСУ резко возросло число дезертиров, сообщил Рогов
В рядах ВСУ резко возросло число дезертиров, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.06.2024
В рядах ВСУ резко возросло число дезертиров, сообщил Рогов
В рядах украинских войск на Запорожской линии фронта резко возросло число дезертиров, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T03:04
2024-06-15T03:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894814198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6208943e6b59de21ef43507698a99a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. В рядах украинских войск на Запорожской линии фронта резко возросло число дезертиров, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Сейчас в рядах ВСУ резко растёт число дезертиров, которые оставляют расположение и бегут из воинских частей", - сказал Рогов. По его словам, вернуть обратно в воинские части удается не более трети от общего числа сбежавших. "По сути, сбегают и скрываются две трети", - подчеркнул Рогов. При этом, по его словам, киевские власти на фоне низкого морально-боевого духа в рядах украинских войск усиливают насильственную мобилизацию на подконтрольной им территории Украины, силой заставляя мирных людей идти на фронт и погибать. "Облавы продолжаются и в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240515/mobilizatsiya-1946055385.html
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932748530.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894814198_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4e4310ef6782c72407611cfa49fb9f90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В рядах ВСУ резко возросло число дезертиров, сообщил Рогов

Рогов: в рядах ВСУ на Запорожской линии фронта резко возросло число дезертиров

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. В рядах украинских войск на Запорожской линии фронта резко возросло число дезертиров, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Сейчас в рядах ВСУ резко растёт число дезертиров, которые оставляют расположение и бегут из воинских частей", - сказал Рогов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти городах, заявил Рогов
15 мая, 09:15
По его словам, вернуть обратно в воинские части удается не более трети от общего числа сбежавших.
"По сути, сбегают и скрываются две трети", - подчеркнул Рогов.
При этом, по его словам, киевские власти на фоне низкого морально-боевого духа в рядах украинских войск усиливают насильственную мобилизацию на подконтрольной им территории Украины, силой заставляя мирных людей идти на фронт и погибать.
"Облавы продолжаются и в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
ВС России прорвали линию фронта на участках в Запорожской области
13 марта, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала