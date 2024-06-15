https://ria.ru/20240615/dezertiry-1953058883.html

В рядах ВСУ резко возросло число дезертиров, сообщил Рогов

В рядах ВСУ резко возросло число дезертиров, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.06.2024

В рядах ВСУ резко возросло число дезертиров, сообщил Рогов

В рядах украинских войск на Запорожской линии фронта резко возросло число дезертиров, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T03:04

2024-06-15T03:04

2024-06-15T03:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. В рядах украинских войск на Запорожской линии фронта резко возросло число дезертиров, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Сейчас в рядах ВСУ резко растёт число дезертиров, которые оставляют расположение и бегут из воинских частей", - сказал Рогов. По его словам, вернуть обратно в воинские части удается не более трети от общего числа сбежавших. "По сути, сбегают и скрываются две трети", - подчеркнул Рогов. При этом, по его словам, киевские власти на фоне низкого морально-боевого духа в рядах украинских войск усиливают насильственную мобилизацию на подконтрольной им территории Украины, силой заставляя мирных людей идти на фронт и погибать. "Облавы продолжаются и в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240515/mobilizatsiya-1946055385.html

https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932748530.html

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в мире, россия, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины