https://ria.ru/20240615/debaty-1953140787.html
Стал известен формат дебатов Трампа и Байдена
Стал известен формат дебатов Трампа и Байдена - РИА Новости, 15.06.2024
Стал известен формат дебатов Трампа и Байдена
Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп в ходе намеченных на 27 июня дебатов будут говорить с трибун, при этом микрофоны всех присутствующих,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T17:42
2024-06-15T17:42
2024-06-15T17:42
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп в ходе намеченных на 27 июня дебатов будут говорить с трибун, при этом микрофоны всех присутствующих, кроме выступающего, будут выключаться, сообщил телеканал CNN, который организует эти дебаты. "Оба кандидата согласились выступить с трибун, места за ними будут определены подбрасыванием монеты. Во время дебатов все микрофоны будут отключены, за исключением микрофона того кандидата, чья очередь говорить", - указывает телеканал. Отмечается, что кандидатам будет запрещено приносить с собой заранее заготовленные тексты, однако каждому будут предоставлены ручка, бумага и бутылка с водой. Телеканал добавляет, что дебаты продлятся 90 минут с двумя перерывами на рекламу, во время которой кандидатам будет запрещено общаться с помощниками. Ранее телеканал CNN подтвердил, что проведёт первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа 27 июня в своей студии в городе Атланта, штат Джорджия. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20231206/bayden-1914007848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, атланта, джорджия, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Атланта, Джорджия, Джо Байден, Дональд Трамп
Стал известен формат дебатов Трампа и Байдена
Байден и Трамп будут вести дебаты с трибун, лишние микрофоны выключат
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп в ходе намеченных на 27 июня дебатов будут говорить с трибун, при этом микрофоны всех присутствующих, кроме выступающего, будут выключаться, сообщил телеканал CNN
, который организует эти дебаты.
"Оба кандидата согласились выступить с трибун, места за ними будут определены подбрасыванием монеты. Во время дебатов все микрофоны будут отключены, за исключением микрофона того кандидата, чья очередь говорить", - указывает телеканал.
Отмечается, что кандидатам будет запрещено приносить с собой заранее заготовленные тексты, однако каждому будут предоставлены ручка, бумага и бутылка с водой.
Телеканал добавляет, что дебаты продлятся 90 минут с двумя перерывами на рекламу, во время которой кандидатам будет запрещено общаться с помощниками.
Ранее телеканал CNN подтвердил, что проведёт первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа 27 июня в своей студии в городе Атланта
, штат Джорджия
.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.