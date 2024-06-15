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На Ямале создадут испытательный центр беспилотных авиасистем - РИА Новости, 15.06.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
10:57 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/bespilotniki-1953087382.html
На Ямале создадут испытательный центр беспилотных авиасистем
На Ямале создадут испытательный центр беспилотных авиасистем - РИА Новости, 15.06.2024
На Ямале создадут испытательный центр беспилотных авиасистем
Арктический испытательный центр беспилотных авиационных систем (БАС) будет создан в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:57
2024-06-15T10:57
ямало-ненецкий автономный округ
технологии
самарское
томская область
салехард
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Арктический испытательный центр беспилотных авиационных систем (БАС) будет создан в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Округ вошел в тройку пилотных регионов-участников нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в части создания инфраструктуры для беспилотников, наряду с Самарской и Томской областями. В регионе будет создан испытательный центр БАС, а также стационарная и мобильная площадки для проведения испытаний и сертификации беспилотных авиасистем с целью применения в Арктике", - говорится в сообщении. Базовая площадка для проведения испытаний будет создана на территории взлетной посадочной площадки "Обдорск" в Салехарде. Она предусматривает расширение диспетчерской и аэродромной инфраструктуры для управления полетами беспилотников, а также их обслуживания и ремонта. По данным властей, передвижную площадку на базе транспорта повышенной проходимости планируется разворачивать в согласованных точках для решения задач испытаний или логистики. В нее войдут твердая разборная площадка для взлета и посадки, быстровозводимый пневматический модуль для обслуживания и ремонта беспилотных воздушных судов, оборудование связи, тепло-, энергоснабжения, оснащение для длительной работы специалистов в полевых условиях. Мобильные посадочные площадки будут находиться в поселках Пельвож, Катравож, Харп, в районе реки Харбей, на факториях Паюта и Лаборовая. Число точек будет увеличиваться с учетом возможностей инфраструктуры в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах. Для проведения испытаний на Ямале будут привлекаться специалисты российских научных организаций и сертификационных центров.
https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952788609.html
https://ria.ru/20240605/kareliya-1950732033.html
самарское
томская область
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технологии, самарское, томская область, салехард
Ямало-Ненецкий автономный округ, Технологии, Самарское, Томская область, Салехард
На Ямале создадут испытательный центр беспилотных авиасистем

В ЯНАО создадут арктический испытательный центр беспилотных авиационных систем

© РИА НовостиБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости
Беспилотник. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Арктический испытательный центр беспилотных авиационных систем (БАС) будет создан в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Округ вошел в тройку пилотных регионов-участников нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в части создания инфраструктуры для беспилотников, наряду с Самарской и Томской областями. В регионе будет создан испытательный центр БАС, а также стационарная и мобильная площадки для проведения испытаний и сертификации беспилотных авиасистем с целью применения в Арктике", - говорится в сообщении.
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Базовая площадка для проведения испытаний будет создана на территории взлетной посадочной площадки "Обдорск" в Салехарде. Она предусматривает расширение диспетчерской и аэродромной инфраструктуры для управления полетами беспилотников, а также их обслуживания и ремонта.
По данным властей, передвижную площадку на базе транспорта повышенной проходимости планируется разворачивать в согласованных точках для решения задач испытаний или логистики. В нее войдут твердая разборная площадка для взлета и посадки, быстровозводимый пневматический модуль для обслуживания и ремонта беспилотных воздушных судов, оборудование связи, тепло-, энергоснабжения, оснащение для длительной работы специалистов в полевых условиях.
Мобильные посадочные площадки будут находиться в поселках Пельвож, Катравож, Харп, в районе реки Харбей, на факториях Паюта и Лаборовая. Число точек будет увеличиваться с учетом возможностей инфраструктуры в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах. Для проведения испытаний на Ямале будут привлекаться специалисты российских научных организаций и сертификационных центров.
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Ямало-Ненецкий автономный округТехнологииСамарскоеТомская областьСалехард
 
 
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