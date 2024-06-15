https://ria.ru/20240615/bespilotniki-1953087382.html

На Ямале создадут испытательный центр беспилотных авиасистем

На Ямале создадут испытательный центр беспилотных авиасистем - РИА Новости, 15.06.2024

На Ямале создадут испытательный центр беспилотных авиасистем

Арктический испытательный центр беспилотных авиационных систем (БАС) будет создан в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:57

2024-06-15T10:57

2024-06-15T10:57

ямало-ненецкий автономный округ

технологии

самарское

томская область

салехард

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Арктический испытательный центр беспилотных авиационных систем (БАС) будет создан в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Округ вошел в тройку пилотных регионов-участников нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в части создания инфраструктуры для беспилотников, наряду с Самарской и Томской областями. В регионе будет создан испытательный центр БАС, а также стационарная и мобильная площадки для проведения испытаний и сертификации беспилотных авиасистем с целью применения в Арктике", - говорится в сообщении. Базовая площадка для проведения испытаний будет создана на территории взлетной посадочной площадки "Обдорск" в Салехарде. Она предусматривает расширение диспетчерской и аэродромной инфраструктуры для управления полетами беспилотников, а также их обслуживания и ремонта. По данным властей, передвижную площадку на базе транспорта повышенной проходимости планируется разворачивать в согласованных точках для решения задач испытаний или логистики. В нее войдут твердая разборная площадка для взлета и посадки, быстровозводимый пневматический модуль для обслуживания и ремонта беспилотных воздушных судов, оборудование связи, тепло-, энергоснабжения, оснащение для длительной работы специалистов в полевых условиях. Мобильные посадочные площадки будут находиться в поселках Пельвож, Катравож, Харп, в районе реки Харбей, на факториях Паюта и Лаборовая. Число точек будет увеличиваться с учетом возможностей инфраструктуры в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах. Для проведения испытаний на Ямале будут привлекаться специалисты российских научных организаций и сертификационных центров.

https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952788609.html

https://ria.ru/20240605/kareliya-1950732033.html

самарское

томская область

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, самарское, томская область, салехард