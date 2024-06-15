https://ria.ru/20240615/bespilotniki-1953065631.html

В Ростовской области за ночь уничтожили три украинских беспилотника

В Ростовской области за ночь уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 15.06.2024

В Ростовской области за ночь уничтожили три украинских беспилотника

Средства ПВО за ночь уничтожили над Ростовской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T06:47

2024-06-15T06:47

2024-06-15T07:47

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили над Ростовской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении.Ранее ростовский губернатор Василий Голубев написал в Telegram-канале, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в районе города Каменск-Шахтинский. Обломки упали на промплощадку, в результате в нежилом здании повреждено остекление, пострадавших нет. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Накануне в Ростовской области были сбиты и нейтрализованы 70 БПЛА.

https://ria.ru/20240606/novoshakhtinskiy_npz-1950853680.html

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ростовская область, россия