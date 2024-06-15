https://ria.ru/20240615/bespilotniki-1953061601.html
На подлете к Каменску-Шахтинскому сбили несколько беспилотников
На подлете к Каменску-Шахтинскому сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 15.06.2024
На подлете к Каменску-Шахтинскому сбили несколько беспилотников
Силы ПВО сбили несколько беспилотников в районе ростовского города Каменск-Шахтинский, обломки упали на промплощадку, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T04:38
2024-06-15T04:38
2024-06-15T04:51
специальная военная операция на украине
ростовская область
каменск-шахтинский
василий голубев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили несколько беспилотников в районе ростовского города Каменск-Шахтинский, обломки упали на промплощадку, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Около четырех утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Накануне в Ростовской области были сбиты и нейтрализованы 70 БПЛА.
https://ria.ru/20240614/bespilotnik-1952976167.html
ростовская область
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ростовская область, каменск-шахтинский, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Василий Голубев
На подлете к Каменску-Шахтинскому сбили несколько беспилотников
Глава Ростовской области Голубев: под Каменским-Шахтинским сбили несколько БПЛА