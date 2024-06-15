https://ria.ru/20240615/bespilotnik-1953134702.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.06.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T17:01

2024-06-15T17:01

2024-06-15T17:03

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Пятнадцатого июня около 15.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)