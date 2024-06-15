https://ria.ru/20240615/berbok-1953125524.html

СМИ: Бербок недовольна позицией Германии по новым санкциям против России

СМИ: Бербок недовольна позицией Германии по новым санкциям против России - РИА Новости, 15.06.2024

СМИ: Бербок недовольна позицией Германии по новым санкциям против России

Глава МИД Германии Анналена Бербок недовольна позицией своей страны по вопросу новых санкций против России и заявляет, что запланированные меры должны быть... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:51

2024-06-15T15:51

2024-06-15T15:51

россия

германия

белоруссия

владимир путин

анналена бербок

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок недовольна позицией своей страны по вопросу новых санкций против России и заявляет, что запланированные меры должны быть приняты быстро, а давление должно продолжаться, сообщает телеканал ZDF. "ЕС планирует новые санкции против России, но ведомство канцера, как сообщается, их тормозит. Министр иностранных дел Бербок этим недовольна", - пишет ZDF. Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что Германия блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России. Бербок заявила, что сотрудники немецкого МИД "прилагают все усилия", чтобы достичь общего результата по ряду пунктов нового санкционного пакета, в том числе затрагивающих Белоруссию. "Запланированные ЕС новые санкции в отношении России должны быть приняты быстро... Санкционное давление на Россию должно продолжаться", - приводит ZDF позицию министра. Ранее агентство Рейтер передало, что послы 27 стран ЕС не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за Германии. По данным агентства, следующая встреча послов стран ЕС для согласования санкций пройдет 19 июня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240615/tryudo-1953111985.html

https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953064396.html

россия

германия

белоруссия

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россия, германия, белоруссия, владимир путин, анналена бербок, евросоюз, санкции в отношении россии