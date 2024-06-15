СМИ: Бербок недовольна позицией Германии по новым санкциям против России
ZDF: Бербок недовольна позицией Германии по новым санкциям против России
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок недовольна позицией своей страны по вопросу новых санкций против России и заявляет, что запланированные меры должны быть приняты быстро, а давление должно продолжаться, сообщает телеканал ZDF.
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"ЕС планирует новые санкции против России, но ведомство канцера, как сообщается, их тормозит. Министр иностранных дел Бербок этим недовольна", - пишет ZDF.
Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что Германия блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России.
Бербок заявила, что сотрудники немецкого МИД "прилагают все усилия", чтобы достичь общего результата по ряду пунктов нового санкционного пакета, в том числе затрагивающих Белоруссию.
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"Запланированные ЕС новые санкции в отношении России должны быть приняты быстро... Санкционное давление на Россию должно продолжаться", - приводит ZDF позицию министра.
Ранее агентство Рейтер передало, что послы 27 стран ЕС не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за Германии. По данным агентства, следующая встреча послов стран ЕС для согласования санкций пройдет 19 июня.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.