СМИ: состояние Байдена на G7 испугало союзников
Sun: Байден на саммите G7 в Италии оказался в наихудшем состоянии
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден во время общения со СМИ на саммите G7
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден во время общения со СМИ на саммите G7. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите G7 находился в "наихудшем" состоянии за последнее время, что вызвало беспокойство среди союзников, пишет таблоид The Sun со ссылкой на дипломатические источники.
"По данным хорошо осведомленных дипломатических источников, 81-летний президент "терял концентрацию" во время встречи мировых лидеров в Апулии, Италия", — говорится в статье.
Как заявил изданию один из источников, глава Белого дома находился "в наихудшем состоянии", чем когда-либо еще. Другой собеседник отметил, что Байден иногда проявлял ясность ума во время встреч, но в других случаях он, казалось, "терял фокус" и концентрацию.
"Другие участники из нескольких делегаций назвали поведение Байдена "неловким"", — утверждает таблоид.
Издание также напомнило о "неловких кадрах" с выступления парашютистов на саммите, на которых Байден отходит от группы лидеров и начинает разговаривать с одним из участников шоу, из-за чего остальные представители G7 стояли "с озадаченным выражением лица", а премьеру Италии Джордже Мелони пришлось подойти к президенту США и вернуть его обратно к остальным.
Частые оговорки, сбивчивость речи и неловкость в движениях 81-летнего Байдена дают повод его политическим оппонентам ставить под сомнение его пригодность ко второму президентскому сроку.