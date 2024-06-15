https://ria.ru/20240615/bayden-1953061450.html

СМИ: состояние Байдена на G7 испугало союзников

СМИ: состояние Байдена на G7 испугало союзников - РИА Новости, 15.06.2024

СМИ: состояние Байдена на G7 испугало союзников

Президент США Джо Байден на саммите G7 находился в "наихудшем" состоянии за последнее время, что вызвало беспокойство среди союзников, пишет таблоид The Sun со... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T04:38

2024-06-15T04:38

2024-06-15T05:07

в мире

сша

италия

джо байден

джорджа мелони

саммит g7

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите G7 находился в "наихудшем" состоянии за последнее время, что вызвало беспокойство среди союзников, пишет таблоид The Sun со ссылкой на дипломатические источники."По данным хорошо осведомленных дипломатических источников, 81-летний президент "терял концентрацию" во время встречи мировых лидеров в Апулии, Италия", — говорится в статье.Как заявил изданию один из источников, глава Белого дома находился "в наихудшем состоянии", чем когда-либо еще. Другой собеседник отметил, что Байден иногда проявлял ясность ума во время встреч, но в других случаях он, казалось, "терял фокус" и концентрацию."Другие участники из нескольких делегаций назвали поведение Байдена "неловким"", — утверждает таблоид.Издание также напомнило о "неловких кадрах" с выступления парашютистов на саммите, на которых Байден отходит от группы лидеров и начинает разговаривать с одним из участников шоу, из-за чего остальные представители G7 стояли "с озадаченным выражением лица", а премьеру Италии Джордже Мелони пришлось подойти к президенту США и вернуть его обратно к остальным.Частые оговорки, сбивчивость речи и неловкость в движениях 81-летнего Байдена дают повод его политическим оппонентам ставить под сомнение его пригодность ко второму президентскому сроку.

https://ria.ru/20240614/bayden-1952749190.html

https://ria.ru/20240614/bayden-1952749640.html

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в мире, сша, италия, джо байден, джорджа мелони, саммит g7