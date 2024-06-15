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СМИ: состояние Байдена на G7 испугало союзников - РИА Новости, 15.06.2024
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04:38 15.06.2024 (обновлено: 05:07 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/bayden-1953061450.html
СМИ: состояние Байдена на G7 испугало союзников
СМИ: состояние Байдена на G7 испугало союзников - РИА Новости, 15.06.2024
СМИ: состояние Байдена на G7 испугало союзников
Президент США Джо Байден на саммите G7 находился в "наихудшем" состоянии за последнее время, что вызвало беспокойство среди союзников, пишет таблоид The Sun со... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T04:38
2024-06-15T05:07
в мире
сша
италия
джо байден
джорджа мелони
саммит g7
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите G7 находился в "наихудшем" состоянии за последнее время, что вызвало беспокойство среди союзников, пишет таблоид The Sun со ссылкой на дипломатические источники."По данным хорошо осведомленных дипломатических источников, 81-летний президент "терял концентрацию" во время встречи мировых лидеров в Апулии, Италия", — говорится в статье.Как заявил изданию один из источников, глава Белого дома находился "в наихудшем состоянии", чем когда-либо еще. Другой собеседник отметил, что Байден иногда проявлял ясность ума во время встреч, но в других случаях он, казалось, "терял фокус" и концентрацию."Другие участники из нескольких делегаций назвали поведение Байдена "неловким"", — утверждает таблоид.Издание также напомнило о "неловких кадрах" с выступления парашютистов на саммите, на которых Байден отходит от группы лидеров и начинает разговаривать с одним из участников шоу, из-за чего остальные представители G7 стояли "с озадаченным выражением лица", а премьеру Италии Джордже Мелони пришлось подойти к президенту США и вернуть его обратно к остальным.Частые оговорки, сбивчивость речи и неловкость в движениях 81-летнего Байдена дают повод его политическим оппонентам ставить под сомнение его пригодность ко второму президентскому сроку.
https://ria.ru/20240614/bayden-1952749190.html
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в мире, сша, италия, джо байден, джорджа мелони, саммит g7
В мире, США, Италия, Джо Байден, Джорджа Мелони, Саммит G7
СМИ: состояние Байдена на G7 испугало союзников

Sun: Байден на саммите G7 в Италии оказался в наихудшем состоянии

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден во время общения со СМИ на саммите G7
Президент США Джо Байден во время общения со СМИ на саммите G7 - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден во время общения со СМИ на саммите G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите G7 находился в "наихудшем" состоянии за последнее время, что вызвало беспокойство среди союзников, пишет таблоид The Sun со ссылкой на дипломатические источники.
"По данным хорошо осведомленных дипломатических источников, 81-летний президент "терял концентрацию" во время встречи мировых лидеров в Апулии, Италия", — говорится в статье.
Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Вчера, 01:24
Как заявил изданию один из источников, глава Белого дома находился "в наихудшем состоянии", чем когда-либо еще. Другой собеседник отметил, что Байден иногда проявлял ясность ума во время встреч, но в других случаях он, казалось, "терял фокус" и концентрацию.
"Другие участники из нескольких делегаций назвали поведение Байдена "неловким"", — утверждает таблоид.
Издание также напомнило о "неловких кадрах" с выступления парашютистов на саммите, на которых Байден отходит от группы лидеров и начинает разговаривать с одним из участников шоу, из-за чего остальные представители G7 стояли "с озадаченным выражением лица", а премьеру Италии Джордже Мелони пришлось подойти к президенту США и вернуть его обратно к остальным.
Частые оговорки, сбивчивость речи и неловкость в движениях 81-летнего Байдена дают повод его политическим оппонентам ставить под сомнение его пригодность ко второму президентскому сроку.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджия Мелони на саммите G7. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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В миреСШАИталияДжо БайденДжорджа МелониСаммит G7
 
 
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