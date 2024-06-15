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В Курской области при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/ataka-1953097366.html
В Курской области при атаке БПЛА пострадал человек
В Курской области при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 15.06.2024
В Курской области при атаке БПЛА пострадал человек
Один человек пострадал в селе Сергеевка Глушковского района в Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:24
2024-06-15T12:24
специальная военная операция на украине
происшествия
сергеевка
глушковский район
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Один человек пострадал в селе Сергеевка Глушковского района в Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Сегодня украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района. Ранения получил местный житель. Ему оказана первая медицинская помощь... Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества", - написал он. Смирнов добавил, что из-за атаки также повреждены три автомобиля, один из которых полностью сгорел. В одном домовладении повреждены окна и забор.
https://ria.ru/20240518/ataka-1946859064.html
сергеевка
глушковский район
курская область
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происшествия, сергеевка, глушковский район, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сергеевка, Глушковский район, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке БПЛА пострадал человек

Врио губернатора Курской области Смирнов: при атаке БПЛА пострадал человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки от снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Один человек пострадал в селе Сергеевка Глушковского района в Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Сегодня украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района. Ранения получил местный житель. Ему оказана первая медицинская помощь... Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества", - написал он.
Смирнов добавил, что из-за атаки также повреждены три автомобиля, один из которых полностью сгорел. В одном домовладении повреждены окна и забор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСергеевкаГлушковский районКурская областьАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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