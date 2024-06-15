https://ria.ru/20240615/ataka-1953097366.html

В Курской области при атаке БПЛА пострадал человек

В Курской области при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 15.06.2024

В Курской области при атаке БПЛА пострадал человек

Один человек пострадал в селе Сергеевка Глушковского района в Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:24

2024-06-15T12:24

2024-06-15T12:24

специальная военная операция на украине

происшествия

сергеевка

глушковский район

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Один человек пострадал в селе Сергеевка Глушковского района в Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Сегодня украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района. Ранения получил местный житель. Ему оказана первая медицинская помощь... Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества", - написал он. Смирнов добавил, что из-за атаки также повреждены три автомобиля, один из которых полностью сгорел. В одном домовладении повреждены окна и забор.

https://ria.ru/20240518/ataka-1946859064.html

сергеевка

глушковский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергеевка, глушковский район, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины