https://ria.ru/20240615/ataka-1953097366.html
В Курской области при атаке БПЛА пострадал человек
В Курской области при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 15.06.2024
В Курской области при атаке БПЛА пострадал человек
Один человек пострадал в селе Сергеевка Глушковского района в Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:24
2024-06-15T12:24
2024-06-15T12:24
специальная военная операция на украине
происшествия
сергеевка
глушковский район
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Один человек пострадал в селе Сергеевка Глушковского района в Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Сегодня украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района. Ранения получил местный житель. Ему оказана первая медицинская помощь... Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества", - написал он. Смирнов добавил, что из-за атаки также повреждены три автомобиля, один из которых полностью сгорел. В одном домовладении повреждены окна и забор.
https://ria.ru/20240518/ataka-1946859064.html
сергеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сергеевка, Глушковский район, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке БПЛА пострадал человек
Врио губернатора Курской области Смирнов: при атаке БПЛА пострадал человек