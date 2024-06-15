https://ria.ru/20240615/armeniya-1953137151.html

В Армении задержали 13 членов партии "Дашнакцутюн"

В Армении задержали 13 членов партии "Дашнакцутюн" - РИА Новости, 15.06.2024

В Армении задержали 13 членов партии "Дашнакцутюн"

Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниеля сообщил о задержании 13 членов партии "Дашнакцутюн" РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T17:15

2024-06-15T17:15

2024-06-15T17:15

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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниеля сообщил о задержании 13 членов партии "Дашнакцутюн" "Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. Партия является членом Социнтерна. В период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. Находится в оппозиции к действующим властям. "Со вчерашнего дня против "Дашнакцутюн" началась новая волна репрессий в рамках сфабрикованных уголовных дел. Уже задержаны 13 членов "Дашнакцутюн", в том числе две женщины и член верховного органа партии Герасим Варданян. В отношении одного из задержанных принято решение о двухмесячном аресте", - написал Даниелян в соцсети Facebook*. По его словам, продолжаются репрессии и против армянских бизнесменов, выражающих свою гражданскую позицию. "Все это доказывает одно: режим способен удержать власть только беспрецедентными репрессиями против собственных граждан. Лучшим ответом на эту волну репрессий станет наше присутствие 17 июня в 18.30 (17.30 мск) на (митинге - ред) на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна (у здания парламента - ред.)", - добавил Даниеля. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240615/armeniya-1953116625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, россия, азербайджан, роберт кочарян, серж саргсян, дашнакцутюн, facebook