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В Армении задержали 13 членов партии "Дашнакцутюн" - РИА Новости, 15.06.2024
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17:15 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/armeniya-1953137151.html
В Армении задержали 13 членов партии "Дашнакцутюн"
В Армении задержали 13 членов партии "Дашнакцутюн" - РИА Новости, 15.06.2024
В Армении задержали 13 членов партии "Дашнакцутюн"
Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниеля сообщил о задержании 13 членов партии "Дашнакцутюн" РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T17:15
2024-06-15T17:15
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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниеля сообщил о задержании 13 членов партии "Дашнакцутюн" "Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. Партия является членом Социнтерна. В период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. Находится в оппозиции к действующим властям. "Со вчерашнего дня против "Дашнакцутюн" началась новая волна репрессий в рамках сфабрикованных уголовных дел. Уже задержаны 13 членов "Дашнакцутюн", в том числе две женщины и член верховного органа партии Герасим Варданян. В отношении одного из задержанных принято решение о двухмесячном аресте", - написал Даниелян в соцсети Facebook*. По его словам, продолжаются репрессии и против армянских бизнесменов, выражающих свою гражданскую позицию. "Все это доказывает одно: режим способен удержать власть только беспрецедентными репрессиями против собственных граждан. Лучшим ответом на эту волну репрессий станет наше присутствие 17 июня в 18.30 (17.30 мск) на (митинге - ред) на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна (у здания парламента - ред.)", - добавил Даниеля. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, армения, россия, азербайджан, роберт кочарян, серж саргсян, дашнакцутюн, facebook
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Дашнакцутюн, Facebook
В Армении задержали 13 членов партии "Дашнакцутюн"

Депутат Даниеля сообщил о задержании 13 членов партии "Дашнакцутюн"

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста на площади Республики в центре Еревана
Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниеля сообщил о задержании 13 членов партии "Дашнакцутюн"
"Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. Партия является членом Социнтерна. В период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. Находится в оппозиции к действующим властям.
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"Со вчерашнего дня против "Дашнакцутюн" началась новая волна репрессий в рамках сфабрикованных уголовных дел. Уже задержаны 13 членов "Дашнакцутюн", в том числе две женщины и член верховного органа партии Герасим Варданян. В отношении одного из задержанных принято решение о двухмесячном аресте", - написал Даниелян в соцсети Facebook*.
По его словам, продолжаются репрессии и против армянских бизнесменов, выражающих свою гражданскую позицию.
"Все это доказывает одно: режим способен удержать власть только беспрецедентными репрессиями против собственных граждан. Лучшим ответом на эту волну репрессий станет наше присутствие 17 июня в 18.30 (17.30 мск) на (митинге - ред) на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна (у здания парламента - ред.)", - добавил Даниеля.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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