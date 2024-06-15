В Армении задержали 13 членов партии "Дашнакцутюн"
Депутат Даниеля сообщил о задержании 13 членов партии "Дашнакцутюн"
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста на площади Республики в центре Еревана
© Sputnik / Стрингер
Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниеля сообщил о задержании 13 членов партии "Дашнакцутюн"
"Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. Партия является членом Социнтерна. В период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. Находится в оппозиции к действующим властям.
"Со вчерашнего дня против "Дашнакцутюн" началась новая волна репрессий в рамках сфабрикованных уголовных дел. Уже задержаны 13 членов "Дашнакцутюн", в том числе две женщины и член верховного органа партии Герасим Варданян. В отношении одного из задержанных принято решение о двухмесячном аресте", - написал Даниелян в соцсети Facebook*.
По его словам, продолжаются репрессии и против армянских бизнесменов, выражающих свою гражданскую позицию.
"Все это доказывает одно: режим способен удержать власть только беспрецедентными репрессиями против собственных граждан. Лучшим ответом на эту волну репрессий станет наше присутствие 17 июня в 18.30 (17.30 мск) на (митинге - ред) на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна (у здания парламента - ред.)", - добавил Даниеля.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
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