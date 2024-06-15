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Архиепископ Галастанян призвал правозащитников защитить граждан Армении - РИА Новости, 15.06.2024
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14:52 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/armeniya-1953116625.html
Архиепископ Галастанян призвал правозащитников защитить граждан Армении
Архиепископ Галастанян призвал правозащитников защитить граждан Армении - РИА Новости, 15.06.2024
Архиепископ Галастанян призвал правозащитников защитить граждан Армении
Архиепископ Баграт Галастанян, возглавляющий акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал правозащитников взять под защиту... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:52
2024-06-15T14:52
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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галастанян, возглавляющий акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал правозащитников взять под защиту граждан, подвергающихся репрессиям властей. В субботу адвокат Рубен Меликян сообщил о массовых задержаниях противников Пашиняна в Ереване и других городах Армении. В Следственном комитете заявили об 11 задержанных, которые подозреваются в том, что "материально заинтересовывали" граждан для участия в акциях протеста. Кроме того, в пятницу обыски прошли в территориальных отделениях оппозиционной партии "Дашнакцутюн", а в субботу - в офисе одной из компаний, руководитель которой призвал присоединиться к протестам. "Призываю всех правозащитников защитить всех предпринимателей, отдельных граждан, организации, партии, которые подвергаются репрессиям", - заявил архиепископ. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
https://ria.ru/20240615/armeniya-1953085946.html
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в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, дашнакцутюн
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Дашнакцутюн
Архиепископ Галастанян призвал правозащитников защитить граждан Армении

Лидер протестов в Армении призвал правозащитников защитить граждан от репрессий

© AP Photo / Vahram BaghdasaryanПолиция преграждает путь протестующим во время митинга против премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване, Армения
Полиция преграждает путь протестующим во время митинга против премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Vahram Baghdasaryan
Полиция преграждает путь протестующим во время митинга против премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галастанян, возглавляющий акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал правозащитников взять под защиту граждан, подвергающихся репрессиям властей.
В субботу адвокат Рубен Меликян сообщил о массовых задержаниях противников Пашиняна в Ереване и других городах Армении. В Следственном комитете заявили об 11 задержанных, которые подозреваются в том, что "материально заинтересовывали" граждан для участия в акциях протеста. Кроме того, в пятницу обыски прошли в территориальных отделениях оппозиционной партии "Дашнакцутюн", а в субботу - в офисе одной из компаний, руководитель которой призвал присоединиться к протестам.
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"Призываю всех правозащитников защитить всех предпринимателей, отдельных граждан, организации, партии, которые подвергаются репрессиям", - заявил архиепископ.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
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В миреАрменияЕреванАзербайджанНикол ПашинянДашнакцутюн
 
 
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