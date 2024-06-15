Архиепископ Галастанян призвал правозащитников защитить граждан Армении
Лидер протестов в Армении призвал правозащитников защитить граждан от репрессий
© AP Photo / Vahram BaghdasaryanПолиция преграждает путь протестующим во время митинга против премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване, Армения
© AP Photo / Vahram Baghdasaryan
Полиция преграждает путь протестующим во время митинга против премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галастанян, возглавляющий акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал правозащитников взять под защиту граждан, подвергающихся репрессиям властей.
В субботу адвокат Рубен Меликян сообщил о массовых задержаниях противников Пашиняна в Ереване и других городах Армении. В Следственном комитете заявили об 11 задержанных, которые подозреваются в том, что "материально заинтересовывали" граждан для участия в акциях протеста. Кроме того, в пятницу обыски прошли в территориальных отделениях оппозиционной партии "Дашнакцутюн", а в субботу - в офисе одной из компаний, руководитель которой призвал присоединиться к протестам.
"Призываю всех правозащитников защитить всех предпринимателей, отдельных граждан, организации, партии, которые подвергаются репрессиям", - заявил архиепископ.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
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