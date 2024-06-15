https://ria.ru/20240615/armeniya-1953116625.html

Архиепископ Галастанян призвал правозащитников защитить граждан Армении

Архиепископ Галастанян призвал правозащитников защитить граждан Армении - РИА Новости, 15.06.2024

Архиепископ Галастанян призвал правозащитников защитить граждан Армении

Архиепископ Баграт Галастанян, возглавляющий акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал правозащитников взять под защиту... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:52

2024-06-15T14:52

2024-06-15T14:52

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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галастанян, возглавляющий акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал правозащитников взять под защиту граждан, подвергающихся репрессиям властей. В субботу адвокат Рубен Меликян сообщил о массовых задержаниях противников Пашиняна в Ереване и других городах Армении. В Следственном комитете заявили об 11 задержанных, которые подозреваются в том, что "материально заинтересовывали" граждан для участия в акциях протеста. Кроме того, в пятницу обыски прошли в территориальных отделениях оппозиционной партии "Дашнакцутюн", а в субботу - в офисе одной из компаний, руководитель которой призвал присоединиться к протестам. "Призываю всех правозащитников защитить всех предпринимателей, отдельных граждан, организации, партии, которые подвергаются репрессиям", - заявил архиепископ. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.

https://ria.ru/20240615/armeniya-1953085946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, дашнакцутюн