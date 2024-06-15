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В Армении начались массовые задержания оппозиционеров - РИА Новости, 15.06.2024
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10:42 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/armeniya-1953085946.html
В Армении начались массовые задержания оппозиционеров
В Армении начались массовые задержания оппозиционеров - РИА Новости, 15.06.2024
В Армении начались массовые задержания оппозиционеров
Армянский адвокат Рубен Меликян сообщил в субботу о массовых задержаниях оппозиционеров в Армении. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:42
2024-06-15T10:42
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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Армянский адвокат Рубен Меликян сообщил в субботу о массовых задержаниях оппозиционеров в Армении. "С утра режим начал волну массовых задержаний. Мартуни, Гавар Ванадзор, Уджан, Ереван...", - написал Меликян в соцсети Facebook*. Подробности он не привел. В пятницу депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Лилит Галтсян сообщила об обысках в офисах партии "Дашнакцутюн" в городах Вайк и Ехегнадзор. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240612/zaderzhanie-1952440562.html
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в мире, ереван, армения, россия, дашнакцутюн
В мире, Ереван, Армения, Россия, Дашнакцутюн
В Армении начались массовые задержания оппозиционеров

Адвокат Меликян сообщил о массовых задержаниях оппозиционеров в Армении

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста на площади Республики в центре Еревана
Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Sputnik / Стрингер
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Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Армянский адвокат Рубен Меликян сообщил в субботу о массовых задержаниях оппозиционеров в Армении.
"С утра режим начал волну массовых задержаний. Мартуни, Гавар Ванадзор, Уджан, Ереван...", - написал Меликян в соцсети Facebook*.
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Подробности он не привел.
В пятницу депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Лилит Галтсян сообщила об обысках в офисах партии "Дашнакцутюн" в городах Вайк и Ехегнадзор.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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