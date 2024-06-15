В Армении начались массовые задержания оппозиционеров
Адвокат Меликян сообщил о массовых задержаниях оппозиционеров в Армении
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста на площади Республики в центре Еревана
© Sputnik / Стрингер
Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Армянский адвокат Рубен Меликян сообщил в субботу о массовых задержаниях оппозиционеров в Армении.
"С утра режим начал волну массовых задержаний. Мартуни, Гавар Ванадзор, Уджан, Ереван...", - написал Меликян в соцсети Facebook*.
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Подробности он не привел.
В пятницу депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Лилит Галтсян сообщила об обысках в офисах партии "Дашнакцутюн" в городах Вайк и Ехегнадзор.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
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