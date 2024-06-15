https://ria.ru/20240615/armeniya-1953085946.html

В Армении начались массовые задержания оппозиционеров

В Армении начались массовые задержания оппозиционеров - РИА Новости, 15.06.2024

В Армении начались массовые задержания оппозиционеров

Армянский адвокат Рубен Меликян сообщил в субботу о массовых задержаниях оппозиционеров в Армении. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:42

2024-06-15T10:42

2024-06-15T10:42

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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Армянский адвокат Рубен Меликян сообщил в субботу о массовых задержаниях оппозиционеров в Армении. "С утра режим начал волну массовых задержаний. Мартуни, Гавар Ванадзор, Уджан, Ереван...", - написал Меликян в соцсети Facebook*. Подробности он не привел. В пятницу депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Лилит Галтсян сообщила об обысках в офисах партии "Дашнакцутюн" в городах Вайк и Ехегнадзор. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240612/zaderzhanie-1952440562.html

https://ria.ru/20240607/mid-1951272454.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, армения, россия, дашнакцутюн