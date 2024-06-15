https://ria.ru/20240615/andropov-1953052674.html

Историк рассказал, как Андропов добился уважения к КГБ со стороны общества

Историк рассказал, как Андропов добился уважения к КГБ со стороны общества - РИА Новости, 15.06.2024

Историк рассказал, как Андропов добился уважения к КГБ со стороны общества

Юрий Андропов, возглавляя Комитет государственной безопасности СССР, личным примером ориентировал его сотрудников на то, чтобы "смотреть за горизонт", упреждать РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T01:00

2024-06-15T01:00

2024-06-15T02:05

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рональд рейган

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Юрий Андропов, возглавляя Комитет государственной безопасности СССР, личным примером ориентировал его сотрудников на то, чтобы "смотреть за горизонт", упреждать возможные угрозы для страны, внедряя новые подходы и действуя строго в рамках закона - во многом благодаря этому КГБ заслужил уважение в обществе, рассказал РИА Новости историк спецслужб Олег Хлобустов. В субботу исполняется 110 лет со дня рождения Юрия Андропова (1914-1984). Он дольше всех, с 1967 по 1982 годы, стоял у руля советских органов госбезопасности. В 1982-1984 годах руководил государством на посту генерального секретаря ЦК КПСС. Совершенствование КГБ Андропов был назначен председателем КГБ 18 мая 1967 года. "Это был крутой, неожиданный поворот в его судьбе. Существуют свидетельства, что Юрий Владимирович Андропов, который не горел желанием руководить органами безопасности, спросил, что называется, в порядке доверительной беседы – надолго ли назначение на эту работу? И Леонид Ильич Брежнев ответил: "Ну, я думаю, Вы там лет пять поработаете, потом подберем вам замену". Но в итоге получился самый продолжительный этап в трудовой биографии Андропова", - сказал собеседник агентства. За первые годы, что Андропов был председателем КГБ, он проявил себя с наилучшей стороны – и потому остался на этом посту надолго, отметил Хлобустов. "Очень показательно, что в апреле 1973 года Андропов был избран полноправным членом Политбюро ЦК КПСС. Это безусловно говорило о признании авторитета Андропова со стороны руководства страны, о росте его влияния в вопросах, связанных с выработкой и реализацией Советским Союзом своей политики", - подчеркнул историк спецслужб. Андропов шел в Комитет госбезопасности, уже имея достаточное представление о вызовах и угрозах, с которыми сталкивался СССР. "С 1953 по 1967 год Юрий Андропов, по сути, работал на дипломатической службе. Сначала в Министерстве иностранных дел, затем послом в Венгрии и особенно после 1957 года, когда он стал заведующим отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. То есть Андропов стал потребителем информации от Комитета государственной безопасности. Благодаря КГБ он узнавал специфику подрывной деятельности западных государств в рамках НАТО по ведению "холодной войны" против нашей страны и против стран социалистического лагеря", - отметил Хлобустов. При оценке вклада Андропова в развитие органов госбезопасности СССР надо учитывать, что за это время менялись стратегии "холодной войны", подчеркнул Хлобустов. "Андропов глубоко вникал в работу внешней разведки, Первого главного управления КГБ СССР. И в его поле зрения неустанно находились вопросы того, как зарубежные спецслужбы организуют и проводят разведывательно-подрывные акции против СССР и его союзников, как эти акции выявлять и пресекать... Даже во времена разрядки эта подрывная деятельность не прекращалась. Да, она маскировалась, но цель оставалась прежней - функциональное проникновение в советское общество. И поэтому совершенствование системы КГБ СССР отражало тактику борьбы с изощренным противником, имевшим большие ресурсы", - отметил Хлобустов. В частности, в 1970 году было создано Инспекторское управление КГБ – оно помогало региональным органам госбезопасности, что способствовало совершенствованию работы КГБ по всей стране. Еще одним важным, по сути стратегическим новшеством стало образование в 1973 году Шестнадцатого управления КГБ, отвечавшего за электронную разведку, радиоперехват и дешифровку перехватываемых сообщений. "Это управление вместе с Восьмым главным управлением КГБ стало аналогом Агентства национальной безопасности США", - пояснил Хлобустов. Андропов подготовил и другие преобразования в структуре КГБ, которые были реализованы уже после его прихода на должность сначала секретаря ЦК КПСС, а затем и на высший государственный пост. В 1982 году было создано Шестое управление КГБ по защите экономики страны. А в августе 1983 года в структуре Третьего главного управления КГБ (военная контрразведка) создали управление "В" для контрразведывательной защиты органов МВД СССР. Отдельно надо вспомнить подразделения специального назначения КГБ, созданные при Андропове, добавил Хлобустов. "Появление эти подразделений, наряду с другими инициативами, очень ярко подчеркивают способность Юрия Андропова, что называется, заглянуть за горизонт и увидеть, с чем столкнется страна и как новым угрозам надо будет противостоять", - подчеркнул собеседник агентства. В марте 1969 года были организованы "Курсы усовершенствования офицерского состава" (КУОС). Это был центр подготовки бойцов, которые могли бы решать специальные задачи в тылу противника в "особый период", то есть проводить силовые акции перед самым началом войны. Оперативно-боевой опыт "куосовцев" использовали при создании в 1981 году подразделения специального назначения внешней разведки КГБ СССР "Вымпел", чьи боевые традиции переняло управление "В" Центра специального назначения ФСБ России, отметил Хлобустов. "А в конце июля 1974 года приказом Андропова создали группу "А" 7-го управления КГБ СССР, ставшую широко известной как группа "Альфа", задачей которой было противодействие террористам. Сейчас это управление "А" Центра специального назначения ФСБ... Группа "А" появилась на фоне участившихся за рубежом терактов, захватов заложников, угонов самолетов. Случаи угонов авиалайнеров к тому времени имели место и в СССР", - отметил Хлобустов. Андропов ставил перед сотрудниками КГБ задачу "смотреть за горизонт", постоянно учиться новому, быть интеллектуально и морально выше противника, передавать свой опыт молодежи. "Юрий Андропов указывал на необходимость осмысливать опыт противодействия разведывательно-подрывной деятельности противника. Это требование нашло отражение в развитии чекистской науки... Он все время держал в поле зрения новейшие технологии, которые могли бы помочь в обеспечении безопасности СССР", - добавил историк. Так, уже в 1969 году в КГБ появились информационно-аналитические подразделения, имевшие самые передовые комплексы обработки информации. В числе прочих были созданы Научно-исследовательский институт разведывательных проблем (НИРП) и Центральный научно-исследовательский институт специальных исследований (ЦНИИСИ). Взрыво-техническая лаборатория, работавшая в составе ЦНИИСИ, стала незаменимой в предотвращении и расследовании терактов. Профилактика преступленийОчень важной чертой, характеризующей Андропова как руководителя органов госбезопасности, было стремление вести активную профилактику правонарушений людьми, уже попавшими под враждебное влияние, но еще не переступившими закон, отметил историк. "Этот чрезвычайно важный принцип реализовывался Юрием Андроповым с первых же дней работы на посту председателя КГБ. При этом Андропов подчеркивал необходимость беспрекословного соблюдения законности сотрудниками КГБ", - сказал Хлобустов. По инициативе КГБ в 1972 году Президиум Верховного Совета СССР принял Указ "О применении органами государственной безопасности предостережения в качестве меры профилактического воздействия". "Цель профилактического мероприятия – это предупреждение, недопущение совершения противоправных поступков и преступлений, предотвращение чрезвычайных происшествий и возникновения подобных ситуаций, ликвидация предпосылок к их возникновению. По его словам, здесь не обойти историю создания Пятого управления КГБ, которое в годы перестройки тенденциозно было названо "репрессивным" подразделением по борьбе с инакомыслящими. "Это неправда. Так говорят люди, либо не знающие вопрос, либо сознательно искажающие суть дела", - подчеркнул Хлобустов. Создание в составе КГБ управления по борьбе с идеологическими диверсиями иностранных спецслужб и зарубежных антисоветских организаций было продиктовано объективной необходимостью, отметил он. В 1947 году Совет национальной безопасности США возложил на ЦРУ проведение тайных операций и акций психологической войны в отношении СССР, напомнил Хлобустов. А в мае 1982 года президент США Рональд Рейган, выступая в британском парламенте, публично обрисовал логику психологической войны против СССР, добавил собеседник агентства. По имеющимся данным, в конце 1980-х - начале 1990-х годов информационно-психологическую борьбу против СССР вели более 200 различных зарубежных организаций, сказал Хлобустов. "Вопросы борьбы с идеологическими диверсиями иностранных государств как исключительно важная задача ставились еще при Владимире Семичастном - предшественнике Юрия Андропова на посту председателя КГБ. В первую очередь речь шла о противодействии радиопропаганде, функцию которой сегодня взял на себя интернет", - отметил историк. Но уже в июле 1967 года, в первые же месяцы работы в КГБ, Андропов направил в ЦК КПСС записку о целесообразности организации нового подразделения. Как писал Андропов, "замышляемые операции на идеологическом фронте противник стремится переносить непосредственно на территорию СССР, ставя целью не только идейное разложение советского общества, но и создание условий для приобретения у нас в стране источников получения политической информации". "Пятое управление КГБ как раз и решало важнейшую задачу противодействия враждебным акциям иностранных спецслужб", - подчеркнул Хлобустов. Что же касается утверждений о якобы "закручивании гаек" со стороны КГБ при Андропове, то факты опровергают эти измышления, отметил историк. Так, в 1975 году КГБ направил в ЦК КПСС записку "О некоторых итогах предупредительно-профилактической работы органов госбезопасности". В ней указывалось, что по сравнению с 1959-1966 годами в 1967-1974 годах число привлеченных к уголовной ответственности по линии КГБ сократилось почти в два раза (с 8,6 тысяч человек до 4,8 тысяч человек). Отмечалось, что соотношение числа лиц, подвергнутых уголовному наказанию и "профилактированных органами КГБ" в 1967-1974 годах составляло 1 к 25, а по антисоветской агитации и пропаганде – 1 к 96. В целом же за все 15 лет, в течение которых Андропов руководил органами госбезопасности СССР, за антисоветскую агитацию и пропаганду были осуждены почти две тысячи человек – это в три раза меньше, чем за 10 лет, прошедших до Андропова. Увековеченная память В декабре 1991 года были опубликованы результаты социологического опроса об отношении населения к органам государственной безопасности, проведенного в бывших союзных республиках. По мнению большинства респондентов, сотрудник КГБ был прежде всего профессионалом, а также умным и человеком долга. "На фоне информационной кампании против органов госбезопасности это была очень высокая оценка работы КГБ простыми людьми. Будет справедливым сказать, что в этом значительная заслуга и Юрия Андропова", - сказал Хлобустов. Память об Андропове увековечена много раз. Ему установлены многочисленные памятники в разных регионах России. В честь Андропова назван проспект в Москве. Его имя присвоено 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии, а также 5-му Краснознаменному Сосновоборскому пограничному отряду особого назначения. Имя Андропова носила "кузница кадров" отечественной внешней разведки, Краснознаменный институт КГБ СССР, а сейчас носит Академия внешней разведки СВР России. Оно занесено на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки - это знак высшей почести в СВР. На здании ФСБ России на Лубянской площади в Москве установлена мемориальная доска с барельефом Андропова. В августе 1991-го доску сняли. Но 20 декабря 1999 года, в День работника органов безопасности, барельеф возвратили на прежнее место. В той торжественной церемонии принимал участие Владимир Путин, занимавший тогда должность премьер-министра России.

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