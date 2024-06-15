https://ria.ru/20240615/abrams-1953066341.html

В Минобороны раскрыли детали уничтожения Abrams под Авдеевкой

В Минобороны раскрыли детали уничтожения Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 15.06.2024

В Минобороны раскрыли детали уничтожения Abrams под Авдеевкой

Инженер расчета FPV-дронов рассказал подробности уничтожения танка Abrams на авдеевском направлении: машина загорелась и проехала 300 метров, после чего по... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T07:02

2024-06-15T07:02

2024-06-15T07:16

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Инженер расчета FPV-дронов рассказал подробности уничтожения танка Abrams на авдеевском направлении: машина загорелась и проехала 300 метров, после чего по экипажу, покинувшему танк, успешно отработали вторым снарядом, видео с подробностями опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ. Ранее ведомство сообщало, что танк Abrams на авдеевском направлении "вспыхнул, как спичка" после попадания в него снаряда с FPV-дрона. "Был ночной вылет, оператор увидел танк. Сначала начали его преследовать, дожидались, пока он подъедет на то место, где нам лучше всего будет пикировать. Первым снарядом попали ему под башню в район боекомплекта. Он загорелся, проехал метров 300, свернул в лесополосу, и экипаж покинул боевую машину", - приводятся слова инженера с позывным "Алтай". Он отметил, что второй снаряд успешно отработал по "спешившемуся экипажу".

https://ria.ru/20240608/abrams-1951576015.html

https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html

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авдеевка

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россия, авдеевка