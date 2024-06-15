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В Минобороны раскрыли детали уничтожения Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 15.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 15.06.2024 (обновлено: 07:16 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/abrams-1953066341.html
В Минобороны раскрыли детали уничтожения Abrams под Авдеевкой
В Минобороны раскрыли детали уничтожения Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 15.06.2024
В Минобороны раскрыли детали уничтожения Abrams под Авдеевкой
Инженер расчета FPV-дронов рассказал подробности уничтожения танка Abrams на авдеевском направлении: машина загорелась и проехала 300 метров, после чего по... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T07:02
2024-06-15T07:16
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Инженер расчета FPV-дронов рассказал подробности уничтожения танка Abrams на авдеевском направлении: машина загорелась и проехала 300 метров, после чего по экипажу, покинувшему танк, успешно отработали вторым снарядом, видео с подробностями опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ. Ранее ведомство сообщало, что танк Abrams на авдеевском направлении "вспыхнул, как спичка" после попадания в него снаряда с FPV-дрона. "Был ночной вылет, оператор увидел танк. Сначала начали его преследовать, дожидались, пока он подъедет на то место, где нам лучше всего будет пикировать. Первым снарядом попали ему под башню в район боекомплекта. Он загорелся, проехал метров 300, свернул в лесополосу, и экипаж покинул боевую машину", - приводятся слова инженера с позывным "Алтай". Он отметил, что второй снаряд успешно отработал по "спешившемуся экипажу".
https://ria.ru/20240608/abrams-1951576015.html
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россия, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка
В Минобороны раскрыли детали уничтожения Abrams под Авдеевкой

Минобороны: под Авдеевкой подбитый Abrams загорелся и проехал 300 метров

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams под Авдеевкой
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подбитый танк Abrams под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Инженер расчета FPV-дронов рассказал подробности уничтожения танка Abrams на авдеевском направлении: машина загорелась и проехала 300 метров, после чего по экипажу, покинувшему танк, успешно отработали вторым снарядом, видео с подробностями опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщало, что танк Abrams на авдеевском направлении "вспыхнул, как спичка" после попадания в него снаряда с FPV-дрона.
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"Был ночной вылет, оператор увидел танк. Сначала начали его преследовать, дожидались, пока он подъедет на то место, где нам лучше всего будет пикировать. Первым снарядом попали ему под башню в район боекомплекта. Он загорелся, проехал метров 300, свернул в лесополосу, и экипаж покинул боевую машину", - приводятся слова инженера с позывным "Алтай".
Он отметил, что второй снаряд успешно отработал по "спешившемуся экипажу".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевка
 
 
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