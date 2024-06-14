"Золотую звезду" Героя России передали родным погибшего в СВО прапорщика
"Золотую звезду" Героя России передали семье погибшего в СВО прапорщика Дарченко
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВысшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда"
Высшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда" . Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. "Золотую звезду" Героя России передали родственникам прапорщика Дмитрия Дарченко, погибшего в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
Указом президента РФ звание Героя России посмертно было присвоено Дарченко Дмитрию Григорьевичу.
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"Александр Власов передал "Золотую Звезду" Героя России родственникам погибшего казака-военнослужащего. На территории центра "Патриот" состоялась торжественная церемония передачи государственной награды родственникам погибшего при защите Отечества участника специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Дарченко служил командиром взвода ремонтной роты 237-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск, гвардии прапорщиком.
Герой России, по данным властей, родился 25 декабря 2000 года в кубанском хуторе Павловский Крымского района. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. С 24 февраля 2022 года в составе своего воинского подразделения принимал участие в специальной военной операции. Погиб 29 августа 2023 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области, отдав приказ на эвакуацию раненых и отход штурмовой группы, прикрывая их ценой своей жизни.