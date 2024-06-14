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"Золотую звезду" Героя России передали родным погибшего в СВО прапорщика - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:45 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/zvezda-1953039566.html
"Золотую звезду" Героя России передали родным погибшего в СВО прапорщика
"Золотую звезду" Героя России передали родным погибшего в СВО прапорщика - РИА Новости, 14.06.2024
"Золотую звезду" Героя России передали родным погибшего в СВО прапорщика
"Золотую звезду" Героя России передали родственникам прапорщика Дмитрия Дарченко, погибшего в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости заместитель РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:45
2024-06-14T22:45
специальная военная операция на украине
россия
краснодарский край
крымский район
александр власов
кубанское казачье войско
патриот
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. "Золотую звезду" Героя России передали родственникам прапорщика Дмитрия Дарченко, погибшего в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. Указом президента РФ звание Героя России посмертно было присвоено Дарченко Дмитрию Григорьевичу. "Александр Власов передал "Золотую Звезду" Героя России родственникам погибшего казака-военнослужащего. На территории центра "Патриот" состоялась торжественная церемония передачи государственной награды родственникам погибшего при защите Отечества участника специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что Дарченко служил командиром взвода ремонтной роты 237-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск, гвардии прапорщиком. Герой России, по данным властей, родился 25 декабря 2000 года в кубанском хуторе Павловский Крымского района. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. С 24 февраля 2022 года в составе своего воинского подразделения принимал участие в специальной военной операции. Погиб 29 августа 2023 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области, отдав приказ на эвакуацию раненых и отход штурмовой группы, прикрывая их ценой своей жизни.
https://ria.ru/20240614/zvanie-1953037789.html
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россия, краснодарский край, крымский район, александр власов, кубанское казачье войско, патриот
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, Крымский район, Александр Власов, Кубанское казачье войско, Патриот
"Золотую звезду" Героя России передали родным погибшего в СВО прапорщика

"Золотую звезду" Героя России передали семье погибшего в СВО прапорщика Дарченко

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВысшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда"
Высшие государственные награды РФ, медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Высшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда" . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. "Золотую звезду" Героя России передали родственникам прапорщика Дмитрия Дарченко, погибшего в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
Указом президента РФ звание Героя России посмертно было присвоено Дарченко Дмитрию Григорьевичу.
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«
"Александр Власов передал "Золотую Звезду" Героя России родственникам погибшего казака-военнослужащего. На территории центра "Патриот" состоялась торжественная церемония передачи государственной награды родственникам погибшего при защите Отечества участника специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Дарченко служил командиром взвода ремонтной роты 237-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск, гвардии прапорщиком.
Герой России, по данным властей, родился 25 декабря 2000 года в кубанском хуторе Павловский Крымского района. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. С 24 февраля 2022 года в составе своего воинского подразделения принимал участие в специальной военной операции. Погиб 29 августа 2023 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области, отдав приказ на эвакуацию раненых и отход штурмовой группы, прикрывая их ценой своей жизни.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраснодарский крайКрымский районАлександр ВласовКубанское казачье войскоПатриот
 
 
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