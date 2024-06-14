"Путин такое не простит". Турки обратились к властям из-за шага Запада
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 раскритиковали план G7 передать замороженные российские активы для помощи Украине.
"Путин призовет вас к ответу за это, он такое не простит", — написал пользователь.
"Соединенные Штаты не зря называют вором, они крадут у кого-то нефть, у кого-то газ, у кого-то деньги", — отметили в комментариях.
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"Этот старик по фамилии Байден развяжет мировую войну", — уверен читатель.
"Двуликие США! Нужно заморозить американские и израильские активы в Турции", — предложил участник дискуссии.
"Это современный бандитизм, а на международной арене говорят о "справедливости" и "добрых отношениях". Даже законы джунглей справедливее", — написал еще один читатель.
Ранее лидеры стран G7 приняли решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине.
В МИД России называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные вложения. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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