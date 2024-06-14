https://ria.ru/20240614/zapad-1952916088.html

"Путин такое не простит". Турки обратились к властям из-за шага Запада

"Путин такое не простит". Турки обратились к властям из-за шага Запада - РИА Новости, 14.06.2024

"Путин такое не простит". Турки обратились к властям из-за шага Запада

Читатели турецкого портала Haber7 раскритиковали план G7 передать замороженные российские активы для помощи Украине. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:06

2024-06-14T15:06

2024-06-14T15:06

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 раскритиковали план G7 передать замороженные российские активы для помощи Украине."Путин призовет вас к ответу за это, он такое не простит", — написал пользователь."Соединенные Штаты не зря называют вором, они крадут у кого-то нефть, у кого-то газ, у кого-то деньги", — отметили в комментариях."Этот старик по фамилии Байден развяжет мировую войну", — уверен читатель."Двуликие США! Нужно заморозить американские и израильские активы в Турции", — предложил участник дискуссии."Это современный бандитизм, а на международной арене говорят о "справедливости" и "добрых отношениях". Даже законы джунглей справедливее", — написал еще один читатель.Ранее лидеры стран G7 приняли решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине.В МИД России называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные вложения. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240614/aktivy-1952864872.html

https://ria.ru/20240517/rossiya-1946704332.html

https://ria.ru/20240614/mishel-1952783354.html

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украина

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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, евросоюз, g7, турция