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"Путин такое не простит". Турки обратились к властям из-за шага Запада - РИА Новости, 14.06.2024
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15:06 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/zapad-1952916088.html
"Путин такое не простит". Турки обратились к властям из-за шага Запада
"Путин такое не простит". Турки обратились к властям из-за шага Запада - РИА Новости, 14.06.2024
"Путин такое не простит". Турки обратились к властям из-за шага Запада
Читатели турецкого портала Haber7 раскритиковали план G7 передать замороженные российские активы для помощи Украине. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:06
2024-06-14T15:06
в мире
россия
украина
сша
сергей лавров
евросоюз
g7
турция
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 раскритиковали план G7 передать замороженные российские активы для помощи Украине."Путин призовет вас к ответу за это, он такое не простит", — написал пользователь."Соединенные Штаты не зря называют вором, они крадут у кого-то нефть, у кого-то газ, у кого-то деньги", — отметили в комментариях."Этот старик по фамилии Байден развяжет мировую войну", — уверен читатель."Двуликие США! Нужно заморозить американские и израильские активы в Турции", — предложил участник дискуссии."Это современный бандитизм, а на международной арене говорят о "справедливости" и "добрых отношениях". Даже законы джунглей справедливее", — написал еще один читатель.Ранее лидеры стран G7 приняли решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине.В МИД России называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные вложения. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240614/aktivy-1952864872.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, евросоюз, g7, турция
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Турция

"Путин такое не простит". Турки обратились к властям из-за шага Запада

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 раскритиковали план G7 передать замороженные российские активы для помощи Украине.
"Путин призовет вас к ответу за это, он такое не простит", — написал пользователь.
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"Соединенные Штаты не зря называют вором, они крадут у кого-то нефть, у кого-то газ, у кого-то деньги", — отметили в комментариях.
«
"Этот старик по фамилии Байден развяжет мировую войну", — уверен читатель.
"Двуликие США! Нужно заморозить американские и израильские активы в Турции", — предложил участник дискуссии.
"Это современный бандитизм, а на международной арене говорят о "справедливости" и "добрых отношениях". Даже законы джунглей справедливее", — написал еще один читатель.
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В МИД России называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные вложения. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровЕвросоюзG7Турция
 
 
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