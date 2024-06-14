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Два члена экипажа и пассажир пострадали при посадке Ан-26 на Ямале - РИА Новости, 14.06.2024
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15:53 14.06.2024 (обновлено: 18:36 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/yuteyr-1952936310.html
Два члена экипажа и пассажир пострадали при посадке Ан-26 на Ямале
Два члена экипажа и пассажир пострадали при посадке Ан-26 на Ямале - РИА Новости, 14.06.2024
Два члена экипажа и пассажир пострадали при посадке Ан-26 на Ямале
Пассажир и два члена экипажа самолета Ан-26 пострадали при посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр". РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:53
2024-06-14T18:36
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ан-26
ютэйр
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Пассажир и два члена экипажа самолета Ан-26 пострадали при посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр"."Все 36 пассажиров и пять членов экипажа эвакуированы в здание аэровокзала. У пассажира и двух членов экипажа есть ушибы, им оказана медицинская помощь", — сказала собеседница агентства.По ее словам, посадка произошла при резко ухудшившихся метеоусловиях — тумане и сильном ветре.Ранее в пятницу Уральская транспортная прокуратура сообщила, что Ан-26, выполнявший чартерный рейс по маршруту Сабетта — Утренний, на удалении двух километров от аэродрома Утренний произвел жесткую посадку.Следователи Центрального МСУТ СК России организовали процессуальную проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
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ямал, ан-26, ютэйр, происшествия
Ямал, Ан-26, ЮТэйр, Происшествия
Два члена экипажа и пассажир пострадали при посадке Ан-26 на Ямале

"ЮТэйр": при посадке Ан-26 на Ямале пострадали 3 человека

© Фото : Уральская транспортная прокуратура/TelegramМесто происшествия, где самолет Ан-26 совершил жесткую посадку в двух километрах от аэродрома Утренний на Ямале. 14 июня 2024 года
Место происшествия, где самолет Ан-26 совершил жесткую посадку в двух километрах от аэродрома Утренний на Ямале. 14 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Уральская транспортная прокуратура/Telegram
Место происшествия, где самолет Ан-26 совершил жесткую посадку в двух километрах от аэродрома Утренний на Ямале. 14 июня 2024 года
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Пассажир и два члена экипажа самолета Ан-26 пострадали при посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".
«
"Все 36 пассажиров и пять членов экипажа эвакуированы в здание аэровокзала. У пассажира и двух членов экипажа есть ушибы, им оказана медицинская помощь", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, посадка произошла при резко ухудшившихся метеоусловиях — тумане и сильном ветре.
Ранее в пятницу Уральская транспортная прокуратура сообщила, что Ан-26, выполнявший чартерный рейс по маршруту Сабетта — Утренний, на удалении двух километров от аэродрома Утренний произвел жесткую посадку.
Следователи Центрального МСУТ СК России организовали процессуальную проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
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