https://ria.ru/20240614/yuteyr-1952936310.html

Два члена экипажа и пассажир пострадали при посадке Ан-26 на Ямале

Два члена экипажа и пассажир пострадали при посадке Ан-26 на Ямале - РИА Новости, 14.06.2024

Два члена экипажа и пассажир пострадали при посадке Ан-26 на Ямале

Пассажир и два члена экипажа самолета Ан-26 пострадали при посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр". РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:53

2024-06-14T15:53

2024-06-14T18:36

ямал

ан-26

ютэйр

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Пассажир и два члена экипажа самолета Ан-26 пострадали при посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр"."Все 36 пассажиров и пять членов экипажа эвакуированы в здание аэровокзала. У пассажира и двух членов экипажа есть ушибы, им оказана медицинская помощь", — сказала собеседница агентства.По ее словам, посадка произошла при резко ухудшившихся метеоусловиях — тумане и сильном ветре.Ранее в пятницу Уральская транспортная прокуратура сообщила, что Ан-26, выполнявший чартерный рейс по маршруту Сабетта — Утренний, на удалении двух километров от аэродрома Утренний произвел жесткую посадку.Следователи Центрального МСУТ СК России организовали процессуальную проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

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ямал, ан-26, ютэйр, происшествия