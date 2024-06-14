https://ria.ru/20240614/yuteyr-1952936310.html
Два члена экипажа и пассажир пострадали при посадке Ан-26 на Ямале
Два члена экипажа и пассажир пострадали при посадке Ан-26 на Ямале - РИА Новости, 14.06.2024
Два члена экипажа и пассажир пострадали при посадке Ан-26 на Ямале
Пассажир и два члена экипажа самолета Ан-26 пострадали при посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр". РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:53
2024-06-14T15:53
2024-06-14T18:36
ямал
ан-26
ютэйр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952961176_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_e293b3df2d0e706bbcfb4d147cbfd605.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Пассажир и два члена экипажа самолета Ан-26 пострадали при посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр"."Все 36 пассажиров и пять членов экипажа эвакуированы в здание аэровокзала. У пассажира и двух членов экипажа есть ушибы, им оказана медицинская помощь", — сказала собеседница агентства.По ее словам, посадка произошла при резко ухудшившихся метеоусловиях — тумане и сильном ветре.Ранее в пятницу Уральская транспортная прокуратура сообщила, что Ан-26, выполнявший чартерный рейс по маршруту Сабетта — Утренний, на удалении двух километров от аэродрома Утренний произвел жесткую посадку.Следователи Центрального МСУТ СК России организовали процессуальную проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20240612/vertolet-1952433317.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952961176_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2248e20075e85fed7b0c65f711979f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, ан-26, ютэйр, происшествия
Ямал, Ан-26, ЮТэйр, Происшествия
Два члена экипажа и пассажир пострадали при посадке Ан-26 на Ямале
"ЮТэйр": при посадке Ан-26 на Ямале пострадали 3 человека
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Пассажир и два члена экипажа самолета Ан-26 пострадали при посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".
«
"Все 36 пассажиров и пять членов экипажа эвакуированы в здание аэровокзала. У пассажира и двух членов экипажа есть ушибы, им оказана медицинская помощь", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, посадка произошла при резко ухудшившихся метеоусловиях — тумане и сильном ветре.
Ранее в пятницу Уральская транспортная прокуратура сообщила, что Ан-26, выполнявший чартерный рейс по маршруту Сабетта — Утренний, на удалении двух километров от аэродрома Утренний произвел жесткую посадку.
Следователи Центрального МСУТ СК России организовали процессуальную проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.