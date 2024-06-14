Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики
Минпросвещения: правительство утвердило концепцию языковой политики России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание Дома правительства Российской Федерации
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России, сообщили в Министерстве просвещения.
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"Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов Российской Федерации", — говорится в заявлении.
Уточняется, что концепция разработана по поручению президента Владимира Путина.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, за свою более чем тысячелетнюю историю Россия сохранила языковое и культурное многообразие народов, населяющих ее территорию.
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"Сегодня важно заботиться о том, чтобы сберечь это богатое наследие, определяющее традиции и культурный код нашей страны", — подчеркнул он.
В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России. По его словам, сейчас их более 155.
В документе также отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранцами и их несовершеннолетними детьми, что позволит облегчить их адаптацию. Кроме того, концепция затрагивает тему обеспечения прав и защиты интересов россиян, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов России.
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