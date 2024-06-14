Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 14.06.2024 (обновлено: 20:44 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/yazyk-1953003088.html
Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики
Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики - РИА Новости, 14.06.2024
Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики
Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России, сообщили в Министерстве просвещения. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:18
2024-06-14T20:44
россия
дмитрий чернышенко
политика
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949481085_1055:272:3071:1406_1920x0_80_0_0_285ec389541ae23153fa85b6c652f7dc.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России, сообщили в Министерстве просвещения.&quot;Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов Российской Федерации&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что концепция разработана по поручению президента Владимира Путина.По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, за свою более чем тысячелетнюю историю Россия сохранила языковое и культурное многообразие народов, населяющих ее территорию. "Сегодня важно заботиться о том, чтобы сберечь это богатое наследие, определяющее традиции и культурный код нашей страны", — подчеркнул он.В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России. По его словам, сейчас их более 155.В документе также отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранцами и их несовершеннолетними детьми, что позволит облегчить их адаптацию. Кроме того, концепция затрагивает тему обеспечения прав и защиты интересов россиян, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов России.
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
https://ria.ru/20240224/pereslavl-1928984140.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949481085_975:228:3071:1800_1920x0_80_0_0_d7dff17b1e52dc6f351b19035070f66a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий чернышенко, политика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов
Россия, Дмитрий Чернышенко, Политика, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов
Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики

Минпросвещения: правительство утвердило концепцию языковой политики России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание Дома правительства Российской Федерации
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России, сообщили в Министерстве просвещения.
«

"Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов Российской Федерации", — говорится в заявлении.

Изображение сгенерировано ИИ
Остаться нельзя депортировать: русский язык победит мигрантов-убийц
19 апреля, 08:00
Уточняется, что концепция разработана по поручению президента Владимира Путина.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, за свою более чем тысячелетнюю историю Россия сохранила языковое и культурное многообразие народов, населяющих ее территорию.
«
"Сегодня важно заботиться о том, чтобы сберечь это богатое наследие, определяющее традиции и культурный код нашей страны", — подчеркнул он.
В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России. По его словам, сейчас их более 155.
В документе также отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранцами и их несовершеннолетними детьми, что позволит облегчить их адаптацию. Кроме того, концепция затрагивает тему обеспечения прав и защиты интересов россиян, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов России.
Города России - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"Две главные причины". Зачем жители Запада переезжают в Россию
24 февраля, 08:00
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоПолитикаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала