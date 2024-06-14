https://ria.ru/20240614/yazyk-1953003088.html

Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики

Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики - РИА Новости, 14.06.2024

Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики

Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России, сообщили в Министерстве просвещения. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:18

2024-06-14T19:18

2024-06-14T20:44

россия

дмитрий чернышенко

политика

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России, сообщили в Министерстве просвещения."Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов Российской Федерации", — говорится в заявлении.Уточняется, что концепция разработана по поручению президента Владимира Путина.По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, за свою более чем тысячелетнюю историю Россия сохранила языковое и культурное многообразие народов, населяющих ее территорию. "Сегодня важно заботиться о том, чтобы сберечь это богатое наследие, определяющее традиции и культурный код нашей страны", — подчеркнул он.В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России. По его словам, сейчас их более 155.В документе также отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранцами и их несовершеннолетними детьми, что позволит облегчить их адаптацию. Кроме того, концепция затрагивает тему обеспечения прав и защиты интересов россиян, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов России.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

https://ria.ru/20240224/pereslavl-1928984140.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий чернышенко, политика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов