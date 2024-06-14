https://ria.ru/20240614/yaponiya-1952762569.html

Япония введет меры против четырех стран из-за обхода санкций против России

Япония введет меры против четырех стран из-за обхода санкций против России - РИА Новости, 14.06.2024

Япония введет меры против четырех стран из-за обхода санкций против России

Япония введет санкции против компаний из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана за обход санкций против России, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T07:21

2024-06-14T07:21

2024-06-14T07:59

россия

япония

китай

есимаса хаяси

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Япония введет санкции против компаний из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана за обход санкций против России, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Что касается санкций, то наша страна считает важным жестко реагировать на попытки уклонения или обхода санкций против России. На нынешнем саммите мы передали, что рассматриваем пакет, включающий санкции против организаций третьих стран. Компании из Китая, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана. Эти санкции направлены не против конкретных стран, мы рассматриваем их как меры против отдельных компаний, причастных к обходу санкций. В настоящее время мы находимся в финальной стадии согласований деталей по новому пакету санкций против России и планируем его вскоре обнародовать официально", - сказал Хаяси.

https://ria.ru/20240225/yaponiya-1929338398.html

россия

япония

китай

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россия, япония, китай, есимаса хаяси, санкции в отношении россии