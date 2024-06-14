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Япония введет меры против четырех стран из-за обхода санкций против России - РИА Новости, 14.06.2024
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07:21 14.06.2024 (обновлено: 07:59 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/yaponiya-1952762569.html
Япония введет меры против четырех стран из-за обхода санкций против России
Япония введет меры против четырех стран из-за обхода санкций против России - РИА Новости, 14.06.2024
Япония введет меры против четырех стран из-за обхода санкций против России
Япония введет санкции против компаний из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана за обход санкций против России, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:21
2024-06-14T07:59
россия
япония
китай
есимаса хаяси
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Япония введет санкции против компаний из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана за обход санкций против России, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Что касается санкций, то наша страна считает важным жестко реагировать на попытки уклонения или обхода санкций против России. На нынешнем саммите мы передали, что рассматриваем пакет, включающий санкции против организаций третьих стран. Компании из Китая, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана. Эти санкции направлены не против конкретных стран, мы рассматриваем их как меры против отдельных компаний, причастных к обходу санкций. В настоящее время мы находимся в финальной стадии согласований деталей по новому пакету санкций против России и планируем его вскоре обнародовать официально", - сказал Хаяси.
https://ria.ru/20240225/yaponiya-1929338398.html
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россия, япония, китай, есимаса хаяси, санкции в отношении россии
Россия, Япония, Китай, Есимаса Хаяси, Санкции в отношении России
Япония введет меры против четырех стран из-за обхода санкций против России

Токио введет меры против КНР, Индии и ОАЭ из-за обхода санкций против РФ

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Япония введет санкции против компаний из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана за обход санкций против России, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Что касается санкций, то наша страна считает важным жестко реагировать на попытки уклонения или обхода санкций против России. На нынешнем саммите мы передали, что рассматриваем пакет, включающий санкции против организаций третьих стран. Компании из Китая, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана. Эти санкции направлены не против конкретных стран, мы рассматриваем их как меры против отдельных компаний, причастных к обходу санкций. В настоящее время мы находимся в финальной стадии согласований деталей по новому пакету санкций против России и планируем его вскоре обнародовать официально", - сказал Хаяси.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Япония введет новые санкции против России, пишут СМИ
25 февраля, 07:29
 
РоссияЯпонияКитайЕсимаса ХаясиСанкции в отношении России
 
 
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