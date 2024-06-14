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Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале - РИА Новости, 14.06.2024
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15:29 14.06.2024 (обновлено: 17:12 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/yamal-1952925826.html
Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале
Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале - РИА Новости, 14.06.2024
Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале
Один человек пострадал, по предварительным данным, при жесткой посадке самолета Ан-26 авиакомпании "Ютэйр" в Ямало-Ненецком автономном округе, рассказал РИА... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:29
2024-06-14T17:12
ямал
ан-26
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительным данным, при жесткой посадке самолета Ан-26 авиакомпании "Ютэйр" в Ямало-Ненецком автономном округе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, Ан-26 авиакомпании "Ютэйр" совершил жесткую посадку в нескольких километрах от аэродрома "Утренний", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации в результате происшествия пострадал один человек.Как сообщили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре, посадка была совершена в 15.40 (13.40 мск) в 2 километрах от аэродрома "Утренний", самолет выполнял чартерный рейс из Сабетты. Как сказала собеседница агентства, на борту находились более 30 человек. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
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ямал, ан-26
Ямал, Ан-26
Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале

По предварительным данным 1 человек пострадал при жесткой посадке Ан-26 на Ямале

© Фото : Уральская транспортная прокуратура/TelegramМесто происшествия, где самолет Ан-26 совершил жесткую посадку в двух километрах от аэродрома "Утренний" на Ямале. 14 июня 2024
Место происшествия, где самолет Ан-26 совершил жесткую посадку в двух километрах от аэродрома Утренний на Ямале. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Уральская транспортная прокуратура/Telegram
Место происшествия, где самолет Ан-26 совершил жесткую посадку в двух километрах от аэродрома "Утренний" на Ямале. 14 июня 2024
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительным данным, при жесткой посадке самолета Ан-26 авиакомпании "Ютэйр" в Ямало-Ненецком автономном округе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, Ан-26 авиакомпании "Ютэйр" совершил жесткую посадку в нескольких километрах от аэродрома "Утренний", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации в результате происшествия пострадал один человек.
Как сообщили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре, посадка была совершена в 15.40 (13.40 мск) в 2 километрах от аэродрома "Утренний", самолет выполнял чартерный рейс из Сабетты. Как сказала собеседница агентства, на борту находились более 30 человек. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
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ЯмалАн-26
 
 
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