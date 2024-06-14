https://ria.ru/20240614/yamal-1952925826.html

Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале

Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале - РИА Новости, 14.06.2024

Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале

Один человек пострадал, по предварительным данным, при жесткой посадке самолета Ан-26 авиакомпании "Ютэйр" в Ямало-Ненецком автономном округе, рассказал РИА... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:29

2024-06-14T15:29

2024-06-14T17:12

ямал

ан-26

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительным данным, при жесткой посадке самолета Ан-26 авиакомпании "Ютэйр" в Ямало-Ненецком автономном округе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, Ан-26 авиакомпании "Ютэйр" совершил жесткую посадку в нескольких километрах от аэродрома "Утренний", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации в результате происшествия пострадал один человек.Как сообщили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре, посадка была совершена в 15.40 (13.40 мск) в 2 километрах от аэродрома "Утренний", самолет выполнял чартерный рейс из Сабетты. Как сказала собеседница агентства, на борту находились более 30 человек. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20240612/vertolet-1952433317.html

ямал

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ямал, ан-26