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Свыше 17 миллионов рублей направили на выплаты для инвалидов в МО - РИА Новости, 14.06.2024
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Новости Подмосковья
 
19:04 14.06.2024
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Свыше 17 миллионов рублей направили на выплаты для инвалидов в МО
Свыше 17 миллионов рублей направили на выплаты для инвалидов в МО - РИА Новости, 14.06.2024
Свыше 17 миллионов рублей направили на выплаты для инвалидов в МО
Более 17 миллионов рублей направила Московская область на выплаты инвалидам. Жители МО, нуждающиеся в технических средствах реабилитации, которые не входят в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:04
2024-06-14T19:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более 17 миллионов рублей направила Московская область на выплаты инвалидам. Жители МО, нуждающиеся в технических средствах реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, смогут получить льготные средства, чтобы купить необходимые изделия в регионе. Об этом сообщил 360.ru.Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева отметила, что льготой уже воспользовались почти 1,2 тысячи человек."В Подмосковье более 17 миллионов рублей выплатили инвалидам на покупку необходимых им средств реабилитации. Отмечу, что с начала года нашу льготу получили почти 1200 инвалидов. Размер выплаты зависит от того изделия, которое нужно инвалиду, и максимально составляет 30 тысяч рублей", – отметила Болатаева.Предзаполненное заявление на выплату поступает жителю в личный кабинет на региональном портале. Затем заявка проходит проверку и подтверждение, а после этого деньги поступают на счет. Так можно получить льготу для покупки электрического подъемника для ванной, медицинской кровати и многих других необходимых вещей.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Свыше 17 миллионов рублей направили на выплаты для инвалидов в МО

© Министерство социального развития ПодмосковьяСвыше 17 миллионов рублей направили на выплаты для инвалидов в МО
Свыше 17 миллионов рублей направили на выплаты для инвалидов в МО
© Министерство социального развития Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более 17 миллионов рублей направила Московская область на выплаты инвалидам. Жители МО, нуждающиеся в технических средствах реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, смогут получить льготные средства, чтобы купить необходимые изделия в регионе. Об этом сообщил 360.ru.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева отметила, что льготой уже воспользовались почти 1,2 тысячи человек.
«
"В Подмосковье более 17 миллионов рублей выплатили инвалидам на покупку необходимых им средств реабилитации. Отмечу, что с начала года нашу льготу получили почти 1200 инвалидов. Размер выплаты зависит от того изделия, которое нужно инвалиду, и максимально составляет 30 тысяч рублей", – отметила Болатаева.
Предзаполненное заявление на выплату поступает жителю в личный кабинет на региональном портале. Затем заявка проходит проверку и подтверждение, а после этого деньги поступают на счет. Так можно получить льготу для покупки электрического подъемника для ванной, медицинской кровати и многих других необходимых вещей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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