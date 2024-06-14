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В Ростовской области задержали группу, похитившую иностранца ради выкупа

В Ростовской области задержали группу, похитившую иностранца ради выкупа - РИА Новости, 14.06.2024

В Ростовской области задержали группу, похитившую иностранца ради выкупа

Оперативники задержали членов этнической преступной группы, похитивших иностранца в Ростовской области ради выкупа в 1 миллион рублей, сообщило УФСБ России по... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:18

2024-06-14T15:18

2024-06-14T15:18

происшествия

ростовская область

россия

центральная азия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости. Оперативники задержали членов этнической преступной группы, похитивших иностранца в Ростовской области ради выкупа в 1 миллион рублей, сообщило УФСБ России по региону. "УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с управлением уголовного розыска ГУМВД России по Ростовской области при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии пресечена деятельность этнической преступной группы", - говорится в сообщении. По информации ведомства, трое уроженцев Центральной Азии и уроженец Ростовской области в мае текущего года похитили иностранного гражданина с целью вымогательства с него 1 миллиона рублей. Кроме того, они нанесли похищенному "телесные повреждения, причинившие вред здоровью". Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека" УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20231124/pokhischenie-1911700511.html

ростовская область

россия

центральная азия

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происшествия, ростовская область, россия, центральная азия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)