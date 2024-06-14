ЦИК согласует проведение онлайн-голосования в 25 регионах
Памфилова: онлайн-голосование на федеральной платформе пройдет в 25 регионах
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в пятницу планирует согласовать проведение дистанционного электронного голосования на федеральной платформе в 25 субъектах России, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Всего в Центризбирком поступило 25 заявок от региональных избирательных комиссий о проведении ДЭГ на федеральной платформе. В ходе заседания в пятницу мы рассмотрим вопрос о согласовании проведения онлайн-голосования в этих субъектах", - сказала Памфилова.
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Заявки в ЦИК России поступили от Республик Алтай, Карелия, Коми, Марий Эл, Чеченской и Чувашской Республик, Алтайского, Камчатского, Пермского краев, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Псковской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской, Ярославской областей, города Севастополь и Ненецкого автономного округа.
По словам главы Центризбиркома, в этот список регионов не входит город Москва, поскольку "в соответствии с федеральным законом Московская городская избирательная комиссия вправе принять решение о проведении ДЭГ на региональной платформе самостоятельно".
"Если говорить об избирателях, зарегистрированных на выборах, по которым поданы заявки на проведение ДЭГ на федеральной платформе, то их насчитывается около 11,3 миллиона. Из них 9,5 миллиона имеют сопоставленную с ГАС "Выборы" учетную запись на портале "Госуслуги" и имеют возможность проголосовать с помощью ДЭГ", - подчеркнула Памфилова.
Она добавила, что заявки на федеральную платформу ДЭГ охватывают 464 избирательные кампании, из которых девять - основные выборы высших должностных лиц и законодательных органов субъектов Российской Федерации.
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