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Шапша провел встречу с руководством птицеводческого предприятия "ПРОДО" - РИА Новости, 14.06.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:59 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/vstrecha-1952995999.html
Шапша провел встречу с руководством птицеводческого предприятия "ПРОДО"
Шапша провел встречу с руководством птицеводческого предприятия "ПРОДО" - РИА Новости, 14.06.2024
Шапша провел встречу с руководством птицеводческого предприятия "ПРОДО"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством одного из крупнейших в России птицеводческих предприятий "ПРОДО Птицефабрика... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:59
2024-06-14T18:59
калужская область
калужская область
россия
дзержинский район
владислав шапша
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КАЛУГА, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством одного из крупнейших в России птицеводческих предприятий "ПРОДО Птицефабрика Калужская", сообщает правительство региона. Сообщается, что в ходе встречи учредитель группы "ПРОДО" Андрей Городилов рассказал о намерениях инвестировать в новый проект – строительство дополнительных птичников и существенное расширение перерабатывающего комплекса, что, по его словам, обеспечит прирост как общего объема производства, так и объема глубокой переработки. Инвестиции в проект в течение двух лет составят более 3 миллиардов рублей. "Губернатор высоко оценил работу предприятия в регионе и подчеркнул важность таких проектов в части повышения продовольственной безопасности страны, создания новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет региона. Он также отметил, что предприятие активно пользуется мерами государственной поддержки в рамках реализации инвестиционных проектов", - сообщает правительство Калужской области. Генеральный директор группы "ПРОДО" Вадим Долгов на встрече отметил, что в настоящее время в регионе реализуется проект по модернизации и техническому переоснащению фабрики, который позволит увеличить объем производства всех видов кулинарии из мяса птицы на 70% - до 37 тысяч тонн в год. Общий объем производства готовой продукции предприятия составит свыше 60 тысяч тонн в год. По данным областного правительства, Калужская птицефабрика была основана 5 марта 1985 года в Дзержинском районе и на данный момент является одной из крупнейших птицефабрик в России и крупнейшим производителем мяса бройлеров в Калужской области. На предприятии работают более 1,7 тысячи человек. В прошлом году предприятие произвело около 70 тысяч тонн мяса птицы.
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калужская область, россия, дзержинский район, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Дзержинский район, Владислав Шапша

Шапша провел встречу с руководством птицеводческого предприятия "ПРОДО"

© Фото : правительство Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи с руководством птицеводческих предприятий "ПРОДО Птицефабрика Калужская"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи с руководством птицеводческих предприятий ПРОДО Птицефабрика Калужская - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : правительство Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи с руководством птицеводческих предприятий "ПРОДО Птицефабрика Калужская"
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КАЛУГА, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством одного из крупнейших в России птицеводческих предприятий "ПРОДО Птицефабрика Калужская", сообщает правительство региона.
Сообщается, что в ходе встречи учредитель группы "ПРОДО" Андрей Городилов рассказал о намерениях инвестировать в новый проект – строительство дополнительных птичников и существенное расширение перерабатывающего комплекса, что, по его словам, обеспечит прирост как общего объема производства, так и объема глубокой переработки. Инвестиции в проект в течение двух лет составят более 3 миллиардов рублей.
«
"Губернатор высоко оценил работу предприятия в регионе и подчеркнул важность таких проектов в части повышения продовольственной безопасности страны, создания новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет региона. Он также отметил, что предприятие активно пользуется мерами государственной поддержки в рамках реализации инвестиционных проектов", - сообщает правительство Калужской области.
Генеральный директор группы "ПРОДО" Вадим Долгов на встрече отметил, что в настоящее время в регионе реализуется проект по модернизации и техническому переоснащению фабрики, который позволит увеличить объем производства всех видов кулинарии из мяса птицы на 70% - до 37 тысяч тонн в год. Общий объем производства готовой продукции предприятия составит свыше 60 тысяч тонн в год.
По данным областного правительства, Калужская птицефабрика была основана 5 марта 1985 года в Дзержинском районе и на данный момент является одной из крупнейших птицефабрик в России и крупнейшим производителем мяса бройлеров в Калужской области. На предприятии работают более 1,7 тысячи человек. В прошлом году предприятие произвело около 70 тысяч тонн мяса птицы.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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Калужская областьКалужская областьРоссияДзержинский районВладислав Шапша
 
 
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