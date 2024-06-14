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Шапша провел встречу с руководством птицеводческого предприятия "ПРОДО"

Шапша провел встречу с руководством птицеводческого предприятия "ПРОДО" - РИА Новости, 14.06.2024

Шапша провел встречу с руководством птицеводческого предприятия "ПРОДО"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством одного из крупнейших в России птицеводческих предприятий "ПРОДО Птицефабрика... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:59

2024-06-14T18:59

2024-06-14T18:59

калужская область

калужская область

россия

дзержинский район

владислав шапша

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КАЛУГА, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством одного из крупнейших в России птицеводческих предприятий "ПРОДО Птицефабрика Калужская", сообщает правительство региона. Сообщается, что в ходе встречи учредитель группы "ПРОДО" Андрей Городилов рассказал о намерениях инвестировать в новый проект – строительство дополнительных птичников и существенное расширение перерабатывающего комплекса, что, по его словам, обеспечит прирост как общего объема производства, так и объема глубокой переработки. Инвестиции в проект в течение двух лет составят более 3 миллиардов рублей. "Губернатор высоко оценил работу предприятия в регионе и подчеркнул важность таких проектов в части повышения продовольственной безопасности страны, создания новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет региона. Он также отметил, что предприятие активно пользуется мерами государственной поддержки в рамках реализации инвестиционных проектов", - сообщает правительство Калужской области. Генеральный директор группы "ПРОДО" Вадим Долгов на встрече отметил, что в настоящее время в регионе реализуется проект по модернизации и техническому переоснащению фабрики, который позволит увеличить объем производства всех видов кулинарии из мяса птицы на 70% - до 37 тысяч тонн в год. Общий объем производства готовой продукции предприятия составит свыше 60 тысяч тонн в год. По данным областного правительства, Калужская птицефабрика была основана 5 марта 1985 года в Дзержинском районе и на данный момент является одной из крупнейших птицефабрик в России и крупнейшим производителем мяса бройлеров в Калужской области. На предприятии работают более 1,7 тысячи человек. В прошлом году предприятие произвело около 70 тысяч тонн мяса птицы.

https://ria.ru/20231211/avtoklaster-1915103476.html

калужская область

россия

дзержинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, россия, дзержинский район, владислав шапша