https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html
Путин рассказал, как у него родилась идея программы "Время героев"
Путин рассказал, как у него родилась идея программы "Время героев" - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал, как у него родилась идея программы "Время героев"
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что идея программы "Время героев" родилась у него в ходе общения со студентами вузов - участниками спецоперации. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:01
2024-06-14T20:01
2024-06-14T20:22
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что идея программы "Время героев" родилась у него в ходе общения со студентами вузов - участниками спецоперации. "Сама идея организовать вот эту подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции, родилась у меня, когда я встречался со студентами вузов - участниками специальной военной операции в Петербурге. Сидел напротив них, слушал, что и как они говорят, и, естественно, там люди были и с тяжелыми ранениями, но все с таким позитивным настроем, все с таким в хорошем смысле этого слова задором внутренним, с образованием хорошим", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев". Президент отметил что, сидя напротив тех студентов, он подумал, что одна из проблем сегодняшнего дня - это кадры. "И, конечно, когда я смотрел на ваших боевых товарищей, разговаривал с ними, в голову пришла самая простая мысль: если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого? Ясно, что страна большая, людей много, талантливых много. Но среди всех, кто есть, среди талантливых, есть еще и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья, и служат родине в самых опасных условиях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как у него родилась идея программы "Время героев"
Путин заявил, что придумал "Время героев", общаясь со студентами — бойцами СВО
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что идея программы "Время героев" родилась у него в ходе общения со студентами вузов - участниками спецоперации.
"Сама идея организовать вот эту подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции, родилась у меня, когда я встречался со студентами вузов - участниками специальной военной операции в Петербурге
. Сидел напротив них, слушал, что и как они говорят, и, естественно, там люди были и с тяжелыми ранениями, но все с таким позитивным настроем, все с таким в хорошем смысле этого слова задором внутренним, с образованием хорошим", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
Президент отметил что, сидя напротив тех студентов, он подумал, что одна из проблем сегодняшнего дня - это кадры. "И, конечно, когда я смотрел на ваших боевых товарищей, разговаривал с ними, в голову пришла самая простая мысль: если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого? Ясно, что страна большая, людей много, талантливых много. Но среди всех, кто есть, среди талантливых, есть еще и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья, и служат родине в самых опасных условиях", - сказал Путин.