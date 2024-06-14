https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html

Путин рассказал, как у него родилась идея программы "Время героев"

Путин рассказал, как у него родилась идея программы "Время героев" - РИА Новости, 14.06.2024

Путин рассказал, как у него родилась идея программы "Время героев"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что идея программы "Время героев" родилась у него в ходе общения со студентами вузов - участниками спецоперации. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:01

2024-06-14T20:01

2024-06-14T20:22

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1953014564_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_27b2b79c80c38103985ccf6764f32c73.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что идея программы "Время героев" родилась у него в ходе общения со студентами вузов - участниками спецоперации. "Сама идея организовать вот эту подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции, родилась у меня, когда я встречался со студентами вузов - участниками специальной военной операции в Петербурге. Сидел напротив них, слушал, что и как они говорят, и, естественно, там люди были и с тяжелыми ранениями, но все с таким позитивным настроем, все с таким в хорошем смысле этого слова задором внутренним, с образованием хорошим", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев". Президент отметил что, сидя напротив тех студентов, он подумал, что одна из проблем сегодняшнего дня - это кадры. "И, конечно, когда я смотрел на ваших боевых товарищей, разговаривал с ними, в голову пришла самая простая мысль: если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого? Ясно, что страна большая, людей много, талантливых много. Но среди всех, кто есть, среди талантливых, есть еще и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья, и служат родине в самых опасных условиях", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин