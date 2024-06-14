https://ria.ru/20240614/volgograd-1952847823.html

В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт

В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт - РИА Новости, 14.06.2024

В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт

Маршрутка с пассажирами частично провалилась под асфальт в Волгограде, все благополучно выбрались из транспорта, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:45

2024-06-14T12:45

2024-06-14T12:45

происшествия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Маршрутка с пассажирами частично провалилась под асфальт в Волгограде, все благополучно выбрались из транспорта, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, ЧП произошло на проезжей части на улице 64-й Армии в Волгограде. "Согласно предварительным данным, 14.06.2024 в ходе проведения работ по замене магистрального трубопровода на прилегающей к дороге территории во время движения маршрутного такси произошло частичное обрушение дорожного покрытия", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что водителю и пассажирам удалось быстро выбраться из автомобиля, пострадавших нет. Прокуратура начала проверку по факту обрушения части дорожного полотна.

https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html

волгоград

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происшествия, волгоград