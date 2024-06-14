https://ria.ru/20240614/volgograd-1952847823.html
В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт
В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт - РИА Новости, 14.06.2024
В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт
Маршрутка с пассажирами частично провалилась под асфальт в Волгограде, все благополучно выбрались из транспорта, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:45
2024-06-14T12:45
2024-06-14T12:45
происшествия
волгоград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Маршрутка с пассажирами частично провалилась под асфальт в Волгограде, все благополучно выбрались из транспорта, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, ЧП произошло на проезжей части на улице 64-й Армии в Волгограде. "Согласно предварительным данным, 14.06.2024 в ходе проведения работ по замене магистрального трубопровода на прилегающей к дороге территории во время движения маршрутного такси произошло частичное обрушение дорожного покрытия", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что водителю и пассажирам удалось быстро выбраться из автомобиля, пострадавших нет. Прокуратура начала проверку по факту обрушения части дорожного полотна.
https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград
В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт
В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт, никто не пострадал
ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Маршрутка с пассажирами частично провалилась под асфальт в Волгограде, все благополучно выбрались из транспорта, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, ЧП произошло на проезжей части на улице 64-й Армии в Волгограде.
«
"Согласно предварительным данным, 14.06.2024 в ходе проведения работ по замене магистрального трубопровода на прилегающей к дороге территории во время движения маршрутного такси произошло частичное обрушение дорожного покрытия", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что водителю и пассажирам удалось быстро выбраться из автомобиля, пострадавших нет. Прокуратура начала проверку по факту обрушения части дорожного полотна.