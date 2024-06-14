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В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт - РИА Новости, 14.06.2024
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12:45 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/volgograd-1952847823.html
В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт
В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт - РИА Новости, 14.06.2024
В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт
Маршрутка с пассажирами частично провалилась под асфальт в Волгограде, все благополучно выбрались из транспорта, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:45
2024-06-14T12:45
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Маршрутка с пассажирами частично провалилась под асфальт в Волгограде, все благополучно выбрались из транспорта, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, ЧП произошло на проезжей части на улице 64-й Армии в Волгограде. "Согласно предварительным данным, 14.06.2024 в ходе проведения работ по замене магистрального трубопровода на прилегающей к дороге территории во время движения маршрутного такси произошло частичное обрушение дорожного покрытия", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что водителю и пассажирам удалось быстро выбраться из автомобиля, пострадавших нет. Прокуратура начала проверку по факту обрушения части дорожного полотна.
https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html
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происшествия, волгоград
Происшествия, Волгоград
В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт

В Волгограде маршрутка частично провалилась под асфальт, никто не пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Маршрутка с пассажирами частично провалилась под асфальт в Волгограде, все благополучно выбрались из транспорта, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, ЧП произошло на проезжей части на улице 64-й Армии в Волгограде.
«
"Согласно предварительным данным, 14.06.2024 в ходе проведения работ по замене магистрального трубопровода на прилегающей к дороге территории во время движения маршрутного такси произошло частичное обрушение дорожного покрытия", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что водителю и пассажирам удалось быстро выбраться из автомобиля, пострадавших нет. Прокуратура начала проверку по факту обрушения части дорожного полотна.
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