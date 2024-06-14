https://ria.ru/20240614/voditel-1952973059.html

Водителя, сбившего людей в Благовещенске, обследуют в наркодиспансере

Водителя, сбившего людей в Благовещенске, обследуют в наркодиспансере - РИА Новости, 14.06.2024

Водителя, сбившего людей в Благовещенске, обследуют в наркодиспансере

Водитель, сбивший людей в Благовещенске, проходит обследование в наркологическом диспансере, сообщил минздрав Приамурья. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:40

2024-06-14T17:40

2024-06-14T17:40

происшествия

благовещенск

дтп в благовещенске

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Водитель, сбивший людей в Благовещенске, проходит обследование в наркологическом диспансере, сообщил минздрав Приамурья. По данным ведомства, шесть пострадавших в аварии на улице Василенко госпитализированы. Всем оказывается помощь, состояние оценивается как крайне тяжелое. Четверо находятся в областной клинической больнице, один подросток в областной детской клинической больнице, один пострадавший - в городской клинической больнице. "Водитель, сбивший людей, в сопровождении сотрудников полиции проходит обследование в наркологическом диспансере", - говорится в сообщении. По последним данным, всего в аварии пострадали 9 человек, трое погибли. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240614/dtp-1952921078.html

благовещенск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске