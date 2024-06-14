https://ria.ru/20240614/voditel-1952973059.html
Водителя, сбившего людей в Благовещенске, обследуют в наркодиспансере
Водителя, сбившего людей в Благовещенске, обследуют в наркодиспансере - РИА Новости, 14.06.2024
Водителя, сбившего людей в Благовещенске, обследуют в наркодиспансере
Водитель, сбивший людей в Благовещенске, проходит обследование в наркологическом диспансере, сообщил минздрав Приамурья. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:40
2024-06-14T17:40
2024-06-14T17:40
происшествия
благовещенск
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Водитель, сбивший людей в Благовещенске, проходит обследование в наркологическом диспансере, сообщил минздрав Приамурья. По данным ведомства, шесть пострадавших в аварии на улице Василенко госпитализированы. Всем оказывается помощь, состояние оценивается как крайне тяжелое. Четверо находятся в областной клинической больнице, один подросток в областной детской клинической больнице, один пострадавший - в городской клинической больнице. "Водитель, сбивший людей, в сопровождении сотрудников полиции проходит обследование в наркологическом диспансере", - говорится в сообщении. По последним данным, всего в аварии пострадали 9 человек, трое погибли. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240614/dtp-1952921078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске
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Водителя, сбившего людей в Благовещенске, обследуют в наркодиспансере
Водитель, сбивший людей в Благовещенске, проходит обследование в наркодиспансере