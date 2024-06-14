https://ria.ru/20240614/vizy-1952933780.html

Эксперты назвали страны с самой дорогой визой для россиян

Эксперты назвали страны с самой дорогой визой для россиян - РИА Новости, 14.06.2024

Эксперты назвали страны с самой дорогой визой для россиян

Эксперты назвали страны с самыми дорогими для россиян визами, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:51

2024-06-14T15:51

2024-06-14T15:51

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Эксперты назвали страны с самыми дорогими для россиян визами, сообщает АТОР.Стоимость шенгенской визы для граждан РФ с 11 июня составляет 90 евро (8,6 тысячи рублей), но по сравнению с другими странами эта сумма не такая большая.Например, сбор за разрешение на въезд по самой популярной визе США (B1/B2) достигает 185 долларов (16,3 тысячи рублей), что в два раза дороже шенгена.Визовый сбор в Великобританию варьируется от 115 фунтов (13 тысяч рублей с возможностью въезда на шесть месяцев) до 963 (109 тысяч рублей), если путешественник намерен посещать страну в течение десяти лет.Разрешение на въезд в Австралию обойдется в 192 австралийских доллара (примерно 11,3 тысячи рублей).Путешествие в страны Африки – еще дороже. Так, за визу в Республику Конго при обращении в посольство придется заплатить 280 долларов (почти 25 тысяч рублей).Виза в Экваториальную Гвинею тоже недешевая - 200 долларов (17,7 тысяч рублей).Консульский сбор за оформление разрешения на въезд в Республику Чад, небольшое государство в Центральной Африке, составляет 150 долларов (13,3 тысячи рублей). Столько же придется отдать за возможность посетить Камерун, Королевство Лесото, следует из информации Консульского департамента МИД РФ.За право пересечь границу Сьерра-Леоне и Южного Судана необходимо заплатить по 100 долларов

https://ria.ru/20240527/vizy-1947729266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

ассоциация туроператоров россии (атор), великобритания, австралия, сша, новости - туризм, визы