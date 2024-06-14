https://ria.ru/20240614/veruyuschie-1952815815.html

Православные верующие отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского

Православные верующие отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского - РИА Новости, 14.06.2024

Православные верующие отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского

Память о праведном Иоанне Кронштадтском помогала людям лично передавать в эмиграции понимание того, что такое православие и святость, рассказал РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:28

2024-06-14T11:28

2024-06-14T11:28

религия

кронштадт

россия

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религия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Память о праведном Иоанне Кронштадтском помогала людям лично передавать в эмиграции понимание того, что такое православие и святость, рассказал РИА Новости в его прославления председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).Почитаемый православными верующими миссионер, чудотворец, святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908) жил и работал в Кронштадте, где он был настоятелем утраченного Андреевского собора. В Церкви установлен день памяти святого – 2 января (день его кончины), а 14 июня отмечается память его прославления в лике святых Поместным собором Русской православной церкви 1990 года (Русская зарубежная церковь канонизировала его в 1964 году). Он остается одним из самых почитаемых верующими в России святых, а о совершавшихся им исцелениях пресса писала уже при его жизни.“Недавние события – в сознании людей, кто помнит их непосредственно, или через своих близких друзей и родственников. Мне пришлось за границей жить, когда Иоанн Кронштадтский был прославлен Зарубежной церковью, и встречать людей пожилых очень, которые лично хранили память: чья то бабушка или мама, например, получила какое-то исцеление или помощь, или духовный совет, или вдохновение какое-то личное от праведного Иоанна Кронштадтского. Была среди всех этих церковных затруднений и нестроений такая мысль: где Иоанн Кронштадтский, там и мы”, – рассказал Маркиш.Маркиш отметил, что до сих пор с почитанием праведного Иоанна передается “очень прямая, практическая, буквально личная память о том, что такое православие, что такое святые люди, что такое помощь Божия, которая осуществляется через людей”.“Вот исцеление: если мы посмотрим на Евангелие, мы увидим, что подавляющее большинство чудес, которые совершал сам Спаситель на земле – это чудеса исцелений”, – добавил он.

https://ria.ru/20240611/troitsa-1737298760.html

https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

кронштадт, россия, русская православная церковь, религия