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"Новые условия". Где россиянам теперь брать валюту - РИА Новости, 14.06.2024
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08:00 14.06.2024 (обновлено: 15:35 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/valyuta-1952682395.html
"Новые условия". Где россиянам теперь брать валюту
"Новые условия". Где россиянам теперь брать валюту - РИА Новости, 14.06.2024
"Новые условия". Где россиянам теперь брать валюту
Очередные запреты Вашингтона касаются российской финансовой системы. Участникам валютного рынка придется адаптироваться. Однако ничего критического, вопреки... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:00
2024-06-14T15:35
экономика
сша
россия
московская биржа
сбер
национальный расчетный депозитарий (нрд)
доллар
евро
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Очередные запреты Вашингтона касаются российской финансовой системы. Участникам валютного рынка придется адаптироваться. Однако ничего критического, вопреки прогнозам, не случилось. О том, что изменилось, — в материале РИА Новости.Закручивают гайкиНаложив санкции на Московскую биржу, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ), участвующие в валютных сделках, Белый дом рассчитывает сократить приток инвестиций в страну и ограничить возможность "получать прибыль от военной машины Кремля".В ответ Мосбиржа запретила с 13 июня торги в долларах и евро, а также операции с инструментами с расчетами в этих валютах. Инвесторы занервничали — в четверг котировки крупных компаний упали.Впрочем, паника закончилась быстро: к концу дня акции Мосбиржи прибавили 4,39% после утренней просадки на 16.Тем не менее в СМИ и соцсетях активно обсуждали, что будет с покупкой и продажей валюты.Рынок готовБанк России поспешил успокоить людей: средства на счетах и вкладах останутся нетронутыми, сделки в долларах и евро продолжатся. Теперь они перейдут на внебиржевой рынок: например, можно покупать и продавать через банки.Принятый еще в 2022-м режим выдачи наличной валюты тоже не меняется: со счета можно снять не более десяти тысяч в долларовом эквиваленте, внесенных не позже 9 марта 2022-го. А остаток получить в рублях по текущему курсу.Теперь Центробанк будет определять курсы доллара и евро, опираясь не на торги на Мосбирже, а на данные банковской отчетности и сведения от цифровых платформ внебиржевых торгов. Ориентиром же станет пара "юань — рубль".По сути, рынок к этому готов. "В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань. Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка", — сообщает Банк России."Банки выиграют"Сбербанк подтвердил, что валютообменные операции проводятся в штатном режиме и средства граждан в полной сохранности. "На работу "Сбера" в России новые введенные ограничения не повлияют. В работе наших зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, поскольку они являются неотъемлемой частью группы "Сбера" и на них ранее и так распространялись санкционные ограничения", — пояснила пресс-служба банка.Опрошенные РИА Новости аналитики считают, что особых изменений россияне не увидят. Прежде всего санкции затронут импортеров, указывает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода."На Мосбирже они валюту покупать больше не смогут, но есть возможность приобрести через кросс-курсы. Транзакционные издержки будут выше, однако не настолько, чтобы существенно повысить цену товаров. А банки только выиграют, поскольку сейчас становятся центром торговли валютой", — отмечает он.Сами же банки не перестанут обменивать валюту физлицам, так как взаимодействуют на внебиржевом рынке, говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич."При этом из-за неопределенности может временно увеличиться разрыв между ценами покупки и продажи "недружественных" валют", — уточняет он.Что касается курса — аналитики не ждут большого падения рубля. Так, Зварич замечает, что приостановка биржевых торгов долларом и евро не повлияет на фундаментальные факторы курсообразования национальной валюты. Поэтому причин паниковать нет.
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952444944.html
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экономика, сша, россия, московская биржа, сбер, национальный расчетный депозитарий (нрд), доллар, евро, курс рубля, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Сбер, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Доллар, евро, Курс рубля, Санкции в отношении России
"Новые условия". Где россиянам теперь брать валюту

Экономист Лобода: санкции против Мосбиржи не поднимут цены существенно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПункт обмена валюты в Москве
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Очередные запреты Вашингтона касаются российской финансовой системы. Участникам валютного рынка придется адаптироваться. Однако ничего критического, вопреки прогнозам, не случилось. О том, что изменилось, — в материале РИА Новости.

Закручивают гайки

Наложив санкции на Московскую биржу, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ), участвующие в валютных сделках, Белый дом рассчитывает сократить приток инвестиций в страну и ограничить возможность "получать прибыль от военной машины Кремля".
В ответ Мосбиржа запретила с 13 июня торги в долларах и евро, а также операции с инструментами с расчетами в этих валютах. Инвесторы занервничали — в четверг котировки крупных компаний упали.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Московская биржа
Впрочем, паника закончилась быстро: к концу дня акции Мосбиржи прибавили 4,39% после утренней просадки на 16.
Тем не менее в СМИ и соцсетях активно обсуждали, что будет с покупкой и продажей валюты.

Рынок готов

Банк России поспешил успокоить людей: средства на счетах и вкладах останутся нетронутыми, сделки в долларах и евро продолжатся. Теперь они перейдут на внебиржевой рынок: например, можно покупать и продавать через банки.
Принятый еще в 2022-м режим выдачи наличной валюты тоже не меняется: со счета можно снять не более десяти тысяч в долларовом эквиваленте, внесенных не позже 9 марта 2022-го. А остаток получить в рублях по текущему курсу.
Теперь Центробанк будет определять курсы доллара и евро, опираясь не на торги на Мосбирже, а на данные банковской отчетности и сведения от цифровых платформ внебиржевых торгов. Ориентиром же станет пара "юань — рубль".
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По сути, рынок к этому готов. "В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань. Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка", — сообщает Банк России.

"Банки выиграют"

Сбербанк подтвердил, что валютообменные операции проводятся в штатном режиме и средства граждан в полной сохранности. "На работу "Сбера" в России новые введенные ограничения не повлияют. В работе наших зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, поскольку они являются неотъемлемой частью группы "Сбера" и на них ранее и так распространялись санкционные ограничения", — пояснила пресс-служба банка.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Сбера"
Вывеска Сбера - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска "Сбера"
Опрошенные РИА Новости аналитики считают, что особых изменений россияне не увидят. Прежде всего санкции затронут импортеров, указывает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
"На Мосбирже они валюту покупать больше не смогут, но есть возможность приобрести через кросс-курсы. Транзакционные издержки будут выше, однако не настолько, чтобы существенно повысить цену товаров. А банки только выиграют, поскольку сейчас становятся центром торговли валютой", — отмечает он.
Сами же банки не перестанут обменивать валюту физлицам, так как взаимодействуют на внебиржевом рынке, говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
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Вчера, 17:13
"При этом из-за неопределенности может временно увеличиться разрыв между ценами покупки и продажи "недружественных" валют", — уточняет он.
Что касается курса — аналитики не ждут большого падения рубля. Так, Зварич замечает, что приостановка биржевых торгов долларом и евро не повлияет на фундаментальные факторы курсообразования национальной валюты. Поэтому причин паниковать нет.
 
ЭкономикаСШАРоссияМосковская биржаСберНациональный расчетный депозитарий (НРД)ДолларевроКурс рубляСанкции в отношении России
 
 
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