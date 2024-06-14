https://ria.ru/20240614/uss-1952856312.html

В Италии арестовали россиянина по подозрению в организации побега Усса

В Италии арестовали россиянина по подозрению в организации побега Усса - РИА Новости, 14.06.2024

В Италии арестовали россиянина по подозрению в организации побега Усса

Итальянские карабинеры арестовали гражданина РФ Дмитрия Чиракадзе, подозреваемого в организации побега в Россию российского предпринимателя Артема Усса,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:01

2024-06-14T13:01

2024-06-14T13:14

италия

россия

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РИМ, 14 июн - РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали гражданина РФ Дмитрия Чиракадзе, подозреваемого в организации побега в Россию российского предпринимателя Артема Усса, говорится в заявлении прокуратуры, поступившем в распоряжение РИА Новости."Карабинеры поместили под арест гражданина России, проживающего в Швейцарии, который считается одним из организаторов и инициаторов побега Артема Усса из Италии", - говорится в документе.Чиракадзе в заявлении назван предпринимателем и сооснователем группы Право.ру, "владеющей одноименной системой электронного правосудия, которая оказывает помощь российским судебным сайтам".Согласно следствию, 54-летний Чиракадзе, как считается, "следил за исходом решения Апелляционного суда Милана об экстрадиции Усса в США, чтобы "побудить его осуществить план, который он тем временем заранее организовал, связавшись с членами банды". На этапе организации побега россиянин предположительно "присутствовал на основных встречах с членами группировки", "поддерживал постоянный контакт с членами семьи Усса" и "несколько раз встречался с членами банды уже после побега российского предпринимателя за пределы Италии.Следователи воспользовались данным телефона Чиракадзе и проследили его перемещения на территории Италии. Их посчитали совместимыми с местами, где якобы "проходили подготовительные встречи" перед побега Усса. Также были проанализированы "списки пассажиров рейсов авиакомпаний, которые позволили установить его присутствие в различных итальянских и зарубежных городах, где проходили встречи по подготовке к побегу".Артем Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края Александра, был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения.Усс-младший 23 марта прошлого года несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом, а 4 апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России.В конце 2023 года миланская прокуратура сообщила об операции по аресту пятерых выходцев из балканских стран, подозреваемых в причастности к организации побега Усса. Он покинул Италию через границу со Словенией, воспользовавшись четырьмя автомобилями, которые передвигались как кортеж. Согласно последнему заявлению карабинеров, двое членов банды содержатся под арестом в тюрьме, третий перемещен под домашний арест.

https://ria.ru/20240215/uss-1927470832.html

https://ria.ru/20231207/uss-1914473630.html

https://ria.ru/20230430/pobeg-1868826581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

италия, россия, артем усс, в мире