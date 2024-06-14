https://ria.ru/20240614/urok-1953017030.html

Финский ученый сделал заявление о мире на условиях России

Финский ученый сделал заявление о мире на условиях России - РИА Новости, 14.06.2024

Финский ученый сделал заявление о мире на условиях России

Украина оказалась в состоянии вооруженного конфликта с Россией, поскольку превратила себя в военную угрозу для Москвы, заявил финский ученый Туомас Малинен в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:22

2024-06-14T20:22

2024-06-14T20:25

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украина оказалась в состоянии вооруженного конфликта с Россией, поскольку превратила себя в военную угрозу для Москвы, заявил финский ученый Туомас Малинен в социальной сети X."Несколько уроков истории для людей, которые "не принимают мир на условиях России". Финляндия и Россия (Советский Союз) вели две войны между 1939 и 1944 годами, в результате которых Финляндия в конечном итоге потеряла 12% своей территории. В первый раз удар нанесла Россия, во второй — Финляндия", — сказал эксперт.По словам Малинена, конфликта с восточным соседом можно избежать только в том случае, если ты не представляешь для него военной угрозы. Украина эту задачу провалила, отметил профессор."Финляндия тоже вот-вот потерпит неудачу в этом вопросе", — резюмировал аналитик.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952984754.html

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952958613.html

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