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Финский ученый сделал заявление о мире на условиях России - РИА Новости, 14.06.2024
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20:22 14.06.2024 (обновлено: 20:25 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/urok-1953017030.html
Финский ученый сделал заявление о мире на условиях России
Финский ученый сделал заявление о мире на условиях России - РИА Новости, 14.06.2024
Финский ученый сделал заявление о мире на условиях России
Украина оказалась в состоянии вооруженного конфликта с Россией, поскольку превратила себя в военную угрозу для Москвы, заявил финский ученый Туомас Малинен в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:22
2024-06-14T20:25
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украина оказалась в состоянии вооруженного конфликта с Россией, поскольку превратила себя в военную угрозу для Москвы, заявил финский ученый Туомас Малинен в социальной сети X."Несколько уроков истории для людей, которые "не принимают мир на условиях России". Финляндия и Россия (Советский Союз) вели две войны между 1939 и 1944 годами, в результате которых Финляндия в конечном итоге потеряла 12% своей территории. В первый раз удар нанесла Россия, во второй — Финляндия", — сказал эксперт.По словам Малинена, конфликта с восточным соседом можно избежать только в том случае, если ты не представляешь для него военной угрозы. Украина эту задачу провалила, отметил профессор."Финляндия тоже вот-вот потерпит неудачу в этом вопросе", — резюмировал аналитик.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952984754.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато, финляндия
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, НАТО, Финляндия
Финский ученый сделал заявление о мире на условиях России

Финский ученый преподал Украине урок истории из-за отказа от мира на условиях РФ

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украина оказалась в состоянии вооруженного конфликта с Россией, поскольку превратила себя в военную угрозу для Москвы, заявил финский ученый Туомас Малинен в социальной сети X.
"Несколько уроков истории для людей, которые "не принимают мир на условиях России". Финляндия и Россия (Советский Союз) вели две войны между 1939 и 1944 годами, в результате которых Финляндия в конечном итоге потеряла 12% своей территории. В первый раз удар нанесла Россия, во второй — Финляндия", — сказал эксперт.
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По словам Малинена, конфликта с восточным соседом можно избежать только в том случае, если ты не представляешь для него военной угрозы. Украина эту задачу провалила, отметил профессор.
"Финляндия тоже вот-вот потерпит неудачу в этом вопросе", — резюмировал аналитик.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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