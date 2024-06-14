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"Укрэнерго" ожидает отключения потребителей на следующей неделе - РИА Новости, 14.06.2024
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23:57 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ukrenergo-1953047870.html
"Укрэнерго" ожидает отключения потребителей на следующей неделе
"Укрэнерго" ожидает отключения потребителей на следующей неделе - РИА Новости, 14.06.2024
"Укрэнерго" ожидает отключения потребителей на следующей неделе
На следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, при... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:57
2024-06-14T23:57
жкх
украина
запорожье
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, при этом добавил, что отключения потребителей неизбежны. "Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня - еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС. Это связано именно с ремонтной кампанией", - приводит слова Кудрицкого пресс-служба в Telegram-канале компании. Чиновник отметил, что "на следующей неделе ситуация в энергосистеме страны будет ощутимо сложнее, чем на этой". Как он подчеркнул, избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за прогнозируемого роста энергопотребления из-за жары и вывода в ремонт очередного энергоблока АЭС. Ранее в пятницу глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся девяти атомных энергоблоков намерены вывести в ремонт на Украине на следующей неделе, это значительно ухудшит ситуацию с электроснабжением. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
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жкх, украина, запорожье, укрэнерго, вооруженные силы украины
ЖКХ, Украина, Запорожье, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
"Укрэнерго" ожидает отключения потребителей на следующей неделе

"Укрэнерго": ситуация в энергосистеме на следующей неделе ощутимо усложнится

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, при этом добавил, что отключения потребителей неизбежны.
«
"Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня - еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС. Это связано именно с ремонтной кампанией", - приводит слова Кудрицкого пресс-служба в Telegram-канале компании.
Чиновник отметил, что "на следующей неделе ситуация в энергосистеме страны будет ощутимо сложнее, чем на этой". Как он подчеркнул, избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за прогнозируемого роста энергопотребления из-за жары и вывода в ремонт очередного энергоблока АЭС.
Ранее в пятницу глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся девяти атомных энергоблоков намерены вывести в ремонт на Украине на следующей неделе, это значительно ухудшит ситуацию с электроснабжением.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
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