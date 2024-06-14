"Укрэнерго" ожидает отключения потребителей на следующей неделе
"Укрэнерго": ситуация в энергосистеме на следующей неделе ощутимо усложнится
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, при этом добавил, что отключения потребителей неизбежны.
«
"Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня - еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС. Это связано именно с ремонтной кампанией", - приводит слова Кудрицкого пресс-служба в Telegram-канале компании.
Чиновник отметил, что "на следующей неделе ситуация в энергосистеме страны будет ощутимо сложнее, чем на этой". Как он подчеркнул, избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за прогнозируемого роста энергопотребления из-за жары и вывода в ремонт очередного энергоблока АЭС.
Ранее в пятницу глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся девяти атомных энергоблоков намерены вывести в ремонт на Украине на следующей неделе, это значительно ухудшит ситуацию с электроснабжением.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.