https://ria.ru/20240614/ukrenergo-1953047870.html

"Укрэнерго" ожидает отключения потребителей на следующей неделе

"Укрэнерго" ожидает отключения потребителей на следующей неделе - РИА Новости, 14.06.2024

"Укрэнерго" ожидает отключения потребителей на следующей неделе

На следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, при... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:57

2024-06-14T23:57

2024-06-14T23:57

жкх

украина

запорожье

укрэнерго

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, при этом добавил, что отключения потребителей неизбежны. "Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня - еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС. Это связано именно с ремонтной кампанией", - приводит слова Кудрицкого пресс-служба в Telegram-канале компании. Чиновник отметил, что "на следующей неделе ситуация в энергосистеме страны будет ощутимо сложнее, чем на этой". Как он подчеркнул, избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за прогнозируемого роста энергопотребления из-за жары и вывода в ремонт очередного энергоблока АЭС. Ранее в пятницу глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся девяти атомных энергоблоков намерены вывести в ремонт на Украине на следующей неделе, это значительно ухудшит ситуацию с электроснабжением. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

https://ria.ru/20240614/energoatom-1952810230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, украина, запорожье, укрэнерго, вооруженные силы украины