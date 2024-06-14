https://ria.ru/20240614/ukraina-1952984754.html

В Киеве сделали неожиданное заявление после предложения Путина

В Киеве сделали неожиданное заявление после предложения Путина - РИА Новости, 14.06.2024

В Киеве сделали неожиданное заявление после предложения Путина

Владимир Зеленский, как и Украина в целом, не обладает самостоятельностью, чтобы принять предложение российского лидера Владимира Путина об урегулировании... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:19

2024-06-14T18:19

2024-06-14T18:19

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, как и Украина в целом, не обладает самостоятельностью, чтобы принять предложение российского лидера Владимира Путина об урегулировании конфликта, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Есть две причины (отказа от мирных инициатив России. — Прим. ред.). Первая — это психологические особенности Зеленского. Вторая причина — это несамостоятельность Зеленского и Украины в данной войне. Мы не можем сами решать за себя вопрос нашего будущего", — отметил эксперт.По его словам, глава киевского режима не уполномочен заключать какие-либо мирные соглашения с Россией. Конфликт в Восточной Европе — это "не его собственная война", полагает Бондаренко.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952958613.html

https://ria.ru/20240614/zapad-1952916088.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, константин бондаренко, нато