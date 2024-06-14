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В Киеве сделали неожиданное заявление после предложения Путина - РИА Новости, 14.06.2024
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18:19 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952984754.html
В Киеве сделали неожиданное заявление после предложения Путина
В Киеве сделали неожиданное заявление после предложения Путина - РИА Новости, 14.06.2024
В Киеве сделали неожиданное заявление после предложения Путина
Владимир Зеленский, как и Украина в целом, не обладает самостоятельностью, чтобы принять предложение российского лидера Владимира Путина об урегулировании... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:19
2024-06-14T18:19
в мире
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, как и Украина в целом, не обладает самостоятельностью, чтобы принять предложение российского лидера Владимира Путина об урегулировании конфликта, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Есть две причины (отказа от мирных инициатив России. — Прим. ред.). Первая — это психологические особенности Зеленского. Вторая причина — это несамостоятельность Зеленского и Украины в данной войне. Мы не можем сами решать за себя вопрос нашего будущего", — отметил эксперт.По его словам, глава киевского режима не уполномочен заключать какие-либо мирные соглашения с Россией. Конфликт в Восточной Европе — это "не его собственная война", полагает Бондаренко.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952958613.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, константин бондаренко, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Константин Бондаренко, НАТО
В Киеве сделали неожиданное заявление после предложения Путина

Бондаренко: Зеленский не принимает план Путина из-за своей несамостоятельности

© AP Photo / Andrew MedichiniПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, как и Украина в целом, не обладает самостоятельностью, чтобы принять предложение российского лидера Владимира Путина об урегулировании конфликта, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так".
"Есть две причины (отказа от мирных инициатив России. — Прим. ред.). Первая — это психологические особенности Зеленского. Вторая причина — это несамостоятельность Зеленского и Украины в данной войне. Мы не можем сами решать за себя вопрос нашего будущего", — отметил эксперт.
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По его словам, глава киевского режима не уполномочен заключать какие-либо мирные соглашения с Россией. Конфликт в Восточной Европе — это "не его собственная война", полагает Бондаренко.
В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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