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НАТО и Украина упускают шанс завершить кризис, заявил Слуцкий - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 14.06.2024 (обновлено: 18:05 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952979789.html
НАТО и Украина упускают шанс завершить кризис, заявил Слуцкий
НАТО и Украина упускают шанс завершить кризис, заявил Слуцкий - РИА Новости, 14.06.2024
НАТО и Украина упускают шанс завершить кризис, заявил Слуцкий
НАТО и киевский режим, отвергнув мирный характер предложений президента РФ Владимира Путина по условиям окончания конфликта, упускают реальный шанс завершить... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:01
2024-06-14T18:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
в мире
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. НАТО и киевский режим, отвергнув мирный характер предложений президента РФ Владимира Путина по условиям окончания конфликта, упускают реальный шанс завершить кризис, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Владимир Зеленский отверг условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Украине, назвав их ультиматумом. Ранее в офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. Советник главы офиса Подоляк посчитал заявление Путина якобы попыткой перехватить инициативу перед саммитом по Украине в Швейцарии."Ультиматум больше подходит для так называемой "формулы мира", которую узурпатор со своими западными хозяевами продвигает в Швейцарии. Все они упускают реальный шанс завершить кризис и повышают риски Третьей мировой войны", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что НАТО и киевский режим, отвергнув мирный характер предложений Путина по условиям окончания конфликта, по сути, расписались в том, что мир им не нужен."Альянс во главе с США маниакально скатывается в противостояние с Россией, желая достичь целей "стратегического поражения" Москвы", - добавил депутат."Россия не будет стократно повторять предложения о мире. Российские вооруженные силы в состоянии выбить противника из Донбасса и Новороссии, а также достичь целей СВО. Но речь идет о сохранении жизней. Ответственность за дальнейшие жертвы и разрушения, если западники и их украинские марионетки не прислушаются к Путину, будет целиком лежать на Брюсселе и Киеве", - подчеркнул он.В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
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россия, украина, нато, в мире, леонид слуцкий (политик), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, В мире, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
НАТО и Украина упускают шанс завершить кризис, заявил Слуцкий

Слуцкий: Россия не будет сто раз предлагать мир и выбьет ВСУ с территории

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. НАТО и киевский режим, отвергнув мирный характер предложений президента РФ Владимира Путина по условиям окончания конфликта, упускают реальный шанс завершить кризис, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Владимир Зеленский отверг условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Украине, назвав их ультиматумом. Ранее в офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. Советник главы офиса Подоляк посчитал заявление Путина якобы попыткой перехватить инициативу перед саммитом по Украине в Швейцарии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
Вчера, 16:28
"Ультиматум больше подходит для так называемой "формулы мира", которую узурпатор со своими западными хозяевами продвигает в Швейцарии. Все они упускают реальный шанс завершить кризис и повышают риски Третьей мировой войны", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что НАТО и киевский режим, отвергнув мирный характер предложений Путина по условиям окончания конфликта, по сути, расписались в том, что мир им не нужен.
"Альянс во главе с США маниакально скатывается в противостояние с Россией, желая достичь целей "стратегического поражения" Москвы", - добавил депутат.
"Россия не будет стократно повторять предложения о мире. Российские вооруженные силы в состоянии выбить противника из Донбасса и Новороссии, а также достичь целей СВО. Но речь идет о сохранении жизней. Ответственность за дальнейшие жертвы и разрушения, если западники и их украинские марионетки не прислушаются к Путину, будет целиком лежать на Брюсселе и Киеве", - подчеркнул он.
В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу
Вчера, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНАТОВ миреЛеонид Слуцкий (политик)Владимир Путин
 
 
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