https://ria.ru/20240614/ukraina-1952970061.html
СМИ: в Раде не исключили прекращения огня после переговоров с Россией
СМИ: в Раде не исключили прекращения огня после переговоров с Россией - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: в Раде не исключили прекращения огня после переговоров с Россией
Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко не исключает прекращение огня между РФ и... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:31
2024-06-14T17:31
2024-06-14T17:31
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко не исключает прекращение огня между РФ и Украиной по результатам переговоров, пишет Financial Times. "Мережко... не исключает мирные переговоры или более вероятную перспективу - прекращение огня по результатам переговоров, использовав пример КНДР и Южной Кореи", - говорится в сообщении газеты, которая взяла интервью у депутата. Однако депутат указал на то, что переговоры будут "безнадежными", если Киев не получит серьезные гарантии безопасности от Запада. По мнению Мережко, официальное мирное соглашение будет возможным только в том случае, если США и Китай повлияют на Россию. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Верховная Рада Украины
СМИ: в Раде не исключили прекращения огня после переговоров с Россией
FT: депутат Рады Мережко не исключил прекращения огня после переговоров с РФ