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СМИ: в Раде не исключили прекращения огня после переговоров с Россией - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952970061.html
СМИ: в Раде не исключили прекращения огня после переговоров с Россией
СМИ: в Раде не исключили прекращения огня после переговоров с Россией - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: в Раде не исключили прекращения огня после переговоров с Россией
Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко не исключает прекращение огня между РФ и... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:31
2024-06-14T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко не исключает прекращение огня между РФ и Украиной по результатам переговоров, пишет Financial Times. "Мережко... не исключает мирные переговоры или более вероятную перспективу - прекращение огня по результатам переговоров, использовав пример КНДР и Южной Кореи", - говорится в сообщении газеты, которая взяла интервью у депутата. Однако депутат указал на то, что переговоры будут "безнадежными", если Киев не получит серьезные гарантии безопасности от Запада. По мнению Мережко, официальное мирное соглашение будет возможным только в том случае, если США и Китай повлияют на Россию. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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в мире, россия, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Верховная Рада Украины
СМИ: в Раде не исключили прекращения огня после переговоров с Россией

FT: депутат Рады Мережко не исключил прекращения огня после переговоров с РФ

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко не исключает прекращение огня между РФ и Украиной по результатам переговоров, пишет Financial Times.
"Мережко... не исключает мирные переговоры или более вероятную перспективу - прекращение огня по результатам переговоров, использовав пример КНДР и Южной Кореи", - говорится в сообщении газеты, которая взяла интервью у депутата.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Однако депутат указал на то, что переговоры будут "безнадежными", если Киев не получит серьезные гарантии безопасности от Запада. По мнению Мережко, официальное мирное соглашение будет возможным только в том случае, если США и Китай повлияют на Россию.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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