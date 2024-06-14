https://ria.ru/20240614/ukraina-1952958613.html
"Достигли бы давно". На Западе восхитились предложением Путина по Украине
"Достигли бы давно". На Западе восхитились предложением Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
"Достигли бы давно". На Западе восхитились предложением Путина по Украине
Президент России Владимир Путин четко обозначил шаги, необходимые для полного завершения конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:57
2024-06-14T16:57
2024-06-14T16:57
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко обозначил шаги, необходимые для полного завершения конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Срочно. Владимир Путин четко обозначил, что нужно сделать, чтобы война на Украине закончилась. Важно отметить, что, если бы Украина и ее "спонсоры" не злоупотребляли Минскими мирными соглашениями, и они были бы реализованы, большинство этих условий уже давно были бы достигнуты мирным путем.", — написал он в социальной сети X.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/zapad-1952916088.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Чей Боуз, НАТО
"Достигли бы давно". На Западе восхитились предложением Путина по Украине
Журналист Боуз: Путин четко обозначил, что нужно для завершения боев на Украине