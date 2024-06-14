https://ria.ru/20240614/ukraina-1952946897.html
СМИ: на Украине ликвидировали испанского кадрового военного
СМИ: на Украине ликвидировали испанского кадрового военного - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: на Украине ликвидировали испанского кадрового военного
Испанского военного ликвидировали в бою на Украине, пишет газета El Periodico. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:19
2024-06-14T16:19
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Испанского военного ликвидировали в бою на Украине, пишет газета El Periodico."Испанский солдат погиб в бою, сражаясь на стороне украинской армии против российских войск", — говорится в сообщении.По информации издания, кадровый военный из Кантабрии в сентябре прошлого года попросил трехмесячный отпуск и стал наемником на Украине. Из отпуска он не вернулся. Испанская Гражданская гвардия 26 декабря начала проверку.Российское Министерство обороны ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран. Ведомство регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева.Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
https://ria.ru/20240605/kherson-1950771811.html
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в мире, украина, сша, великобритания
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СМИ: на Украине ликвидировали испанского кадрового военного
El Periodico: на Украине ликвидировали испанского кадрового военного