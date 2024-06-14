https://ria.ru/20240614/ukraina-1952938634.html

Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил шеф Пентагона

Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 14.06.2024

Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил шеф Пентагона

США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию", заявил в пятницу глава... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:01

2024-06-14T16:01

2024-06-14T16:14

специальная военная операция на украине

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию", заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин."Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступил ключевой момент (в конфликте), и Украине необходимо восполнить свои запасы вооружений", - сказал Остин, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.При этом он отметил, что, даже при одобрении поставок вооружений Киеву "прямо сейчас", потребуется значительное время, прежде чем это оружие будет доставлено на Украину и задействовано на поле боя."К примеру, новые установки HIMARS. Даже если предположить, что поставки новых единиц одобрят сегодня, понадобится время для того, чтобы их доставили", - указал глава оборонного ведомства США.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, ллойд остин