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Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 14.06.2024 (обновлено: 16:14 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952938634.html
Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил шеф Пентагона
Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 14.06.2024
Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил шеф Пентагона
США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию", заявил в пятницу глава... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:01
2024-06-14T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию", заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин."Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступил ключевой момент (в конфликте), и Украине необходимо восполнить свои запасы вооружений", - сказал Остин, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.При этом он отметил, что, даже при одобрении поставок вооружений Киеву "прямо сейчас", потребуется значительное время, прежде чем это оружие будет доставлено на Украину и задействовано на поле боя."К примеру, новые установки HIMARS. Даже если предположить, что поставки новых единиц одобрят сегодня, понадобится время для того, чтобы их доставили", - указал глава оборонного ведомства США.
https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, ллойд остин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Ллойд Остин
Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил шеф Пентагона

Остин призвал союзников США нарастить усилия по поставкам оружия Украине

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию", заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.
"Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступил ключевой момент (в конфликте), и Украине необходимо восполнить свои запасы вооружений", - сказал Остин, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.
При этом он отметил, что, даже при одобрении поставок вооружений Киеву "прямо сейчас", потребуется значительное время, прежде чем это оружие будет доставлено на Украину и задействовано на поле боя.
"К примеру, новые установки HIMARS. Даже если предположить, что поставки новых единиц одобрят сегодня, понадобится время для того, чтобы их доставили", - указал глава оборонного ведомства США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Победа Запада над Россией оказалась в руках шести мертвецов
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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