https://ria.ru/20240614/ukraina-1952938634.html
Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил шеф Пентагона
Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 14.06.2024
Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил шеф Пентагона
США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию", заявил в пятницу глава... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:01
2024-06-14T16:01
2024-06-14T16:14
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию", заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин."Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступил ключевой момент (в конфликте), и Украине необходимо восполнить свои запасы вооружений", - сказал Остин, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.При этом он отметил, что, даже при одобрении поставок вооружений Киеву "прямо сейчас", потребуется значительное время, прежде чем это оружие будет доставлено на Украину и задействовано на поле боя."К примеру, новые установки HIMARS. Даже если предположить, что поставки новых единиц одобрят сегодня, понадобится время для того, чтобы их доставили", - указал глава оборонного ведомства США.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, министерство обороны сша, ллойд остин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Ллойд Остин
Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил шеф Пентагона
Остин призвал союзников США нарастить усилия по поставкам оружия Украине
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию", заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.
"Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступил ключевой момент (в конфликте), и Украине необходимо восполнить свои запасы вооружений", - сказал Остин, выступая на пресс-конференции в Брюсселе
.
При этом он отметил, что, даже при одобрении поставок вооружений Киеву "прямо сейчас", потребуется значительное время, прежде чем это оружие будет доставлено на Украину и задействовано на поле боя.
"К примеру, новые установки HIMARS. Даже если предположить, что поставки новых единиц одобрят сегодня, понадобится время для того, чтобы их доставили", - указал глава оборонного ведомства США.