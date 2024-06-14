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Эксперт не исключил более масштабную операцию против украинской армии - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952921647.html
Эксперт не исключил более масштабную операцию против украинской армии
Эксперт не исключил более масштабную операцию против украинской армии - РИА Новости, 14.06.2024
Эксперт не исключил более масштабную операцию против украинской армии
Отказ Киева от нового мирного предложения президента РФ Владимира Путина может повлечь более масштабную операцию против ВСУ, также как отказ НАТО от... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:20
2024-06-14T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отказ Киева от нового мирного предложения президента РФ Владимира Путина может повлечь более масштабную операцию против ВСУ, также как отказ НАТО от предоставления гарантий безопасности в 2021 году привёл к началу СВО, заявил РИА Новости в пятницу доктор военных наук Константин Сивков. Ранее, выступая в МИД РФ, Путин озвучил новое мирное предложение, согласно которому Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Внимательно прослушав выступление президента, я пришёл к выводу, что это – аналог предложений по гарантиям безопасности НАТО, которые мы направили НАТО в 2021 году за 2,5 месяца до начала СВО. Публично предложения о мире в таком концентрированном виде Путин ранее никогда не представлял", - подчеркнул Сивков. Эксперт отметил, что данные предложения вряд ли устроят Запад и Владимира Зеленского, и являются "последней попыткой" призвать противника "к разуму" перед интенсификацией боевых действий. "Если эти предложения не будут приняты, то я не исключаю, что в обозримом будущем интенсивность боевых действий усилится, что приведет к решительному разгрому ВСУ. После этого возможности Запада оказывать помощь украинским войскам могут быть утрачены", - выразил мнение собеседник агентства.
https://ria.ru/20240614/kreml-1952891322.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Эксперт не исключил более масштабную операцию против украинской армии

Эксперт: отказ Киева Путину может повлечь более масштабную операцию против ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне проведения СВО
Боевая работа танкистов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отказ Киева от нового мирного предложения президента РФ Владимира Путина может повлечь более масштабную операцию против ВСУ, также как отказ НАТО от предоставления гарантий безопасности в 2021 году привёл к началу СВО, заявил РИА Новости в пятницу доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее, выступая в МИД РФ, Путин озвучил новое мирное предложение, согласно которому Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Вид с гостиницы на Кремль - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Кремле рассчитывают на скорое рассмотрение предложений Путина по Украине
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"Внимательно прослушав выступление президента, я пришёл к выводу, что это – аналог предложений по гарантиям безопасности НАТО, которые мы направили НАТО в 2021 году за 2,5 месяца до начала СВО. Публично предложения о мире в таком концентрированном виде Путин ранее никогда не представлял", - подчеркнул Сивков.
Эксперт отметил, что данные предложения вряд ли устроят Запад и Владимира Зеленского, и являются "последней попыткой" призвать противника "к разуму" перед интенсификацией боевых действий. "Если эти предложения не будут приняты, то я не исключаю, что в обозримом будущем интенсивность боевых действий усилится, что приведет к решительному разгрому ВСУ. После этого возможности Запада оказывать помощь украинским войскам могут быть утрачены", - выразил мнение собеседник агентства.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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