https://ria.ru/20240614/ukraina-1952921647.html

Эксперт не исключил более масштабную операцию против украинской армии

Эксперт не исключил более масштабную операцию против украинской армии - РИА Новости, 14.06.2024

Эксперт не исключил более масштабную операцию против украинской армии

Отказ Киева от нового мирного предложения президента РФ Владимира Путина может повлечь более масштабную операцию против ВСУ, также как отказ НАТО от... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:20

2024-06-14T15:20

2024-06-14T15:20

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отказ Киева от нового мирного предложения президента РФ Владимира Путина может повлечь более масштабную операцию против ВСУ, также как отказ НАТО от предоставления гарантий безопасности в 2021 году привёл к началу СВО, заявил РИА Новости в пятницу доктор военных наук Константин Сивков. Ранее, выступая в МИД РФ, Путин озвучил новое мирное предложение, согласно которому Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Внимательно прослушав выступление президента, я пришёл к выводу, что это – аналог предложений по гарантиям безопасности НАТО, которые мы направили НАТО в 2021 году за 2,5 месяца до начала СВО. Публично предложения о мире в таком концентрированном виде Путин ранее никогда не представлял", - подчеркнул Сивков. Эксперт отметил, что данные предложения вряд ли устроят Запад и Владимира Зеленского, и являются "последней попыткой" призвать противника "к разуму" перед интенсификацией боевых действий. "Если эти предложения не будут приняты, то я не исключаю, что в обозримом будущем интенсивность боевых действий усилится, что приведет к решительному разгрому ВСУ. После этого возможности Запада оказывать помощь украинским войскам могут быть утрачены", - выразил мнение собеседник агентства.

https://ria.ru/20240614/kreml-1952891322.html

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато