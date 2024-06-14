https://ria.ru/20240614/ukraina-1952915772.html

Путин четко обозначил условия мира на Украине, заявили в Совфеде

Путин четко обозначил условия мира на Украине, заявили в Совфеде - РИА Новости, 14.06.2024

Путин четко обозначил условия мира на Украине, заявили в Совфеде

Российский президент Владимир Путин четко обозначил условия окончания конфликта на Украине, а на Западе пусть думают, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:06

2024-06-14T15:06

2024-06-14T15:14

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей цеков

владимир путин

политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Российский президент Владимир Путин четко обозначил условия окончания конфликта на Украине, а на Западе пусть думают, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Те люди, которые понимают наши действия и происходящее на Украине, они очень положительно относятся к позиции России. На Западе вряд ли прислушаются (к предложениям РФ). Они настроены на войну", - сказал сенатор. При этом, оппоненты России говорят не только о необходимости захвата территорий новых российских регионов, но и Крыма, хотя это и тупиковая ситуация, отметил Цеков. Он подчеркнул, что "президент РФ очень четко определил условия окончания конфликта". Цеков пояснил, что ранее высказывались разные мнения, в том числе – "что надо наступать вплоть до Польши". "Президент очень четко определил, что может привести к окончанию военных действий на Украине", - сказал сенатор. "Пусть думают", - отметил Цеков, говоря о западных странах и Украине.

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952861413.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, сергей цеков, владимир путин, политика, совет федерации рф