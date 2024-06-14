https://ria.ru/20240614/ukraina-1952887244.html

Медведев повторил условие переговоров по украинскому урегулированию

Медведев повторил условие переговоров по украинскому урегулированию - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев повторил условие переговоров по украинскому урегулированию

Признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России является обязательным условием для начала мирных переговоров по урегулированию... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:06

2024-06-14T14:06

2024-06-14T14:27

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России является обязательным условием для начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил во "Вконтакте" заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с руководством МИД РФ заявил, что, если Киев и Европа откажутся от нового мирного предложения со стороны России, как это было прежде, условия для переговоров будут другими."Все новые территории по Конституции стали частью России. И это навсегда. Возможны ли дальнейшие переговоры? Да, возможны. Именно об этом сказал сегодня глава нашего государства, формулируя новую идею о завершении конфликта, но только с учётом сложившихся на земле реалий на базе Стамбульского договора и действующей редакции Конституции РФ", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952861413.html

россия

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, владимир путин, политика