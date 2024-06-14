Медведев повторил условие переговоров по украинскому урегулированию
Медведев: переговоры по Украине возможны лишь с признанием новых регионов
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. 2022 год
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. 2022 год. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России является обязательным условием для начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил во "Вконтакте" заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с руководством МИД РФ заявил, что, если Киев и Европа откажутся от нового мирного предложения со стороны России, как это было прежде, условия для переговоров будут другими.
"Все новые территории по Конституции стали частью России. И это навсегда. Возможны ли дальнейшие переговоры? Да, возможны. Именно об этом сказал сегодня глава нашего государства, формулируя новую идею о завершении конфликта, но только с учётом сложившихся на земле реалий на базе Стамбульского договора и действующей редакции Конституции РФ", - написал Медведев.