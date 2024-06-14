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Медведев повторил условие переговоров по украинскому урегулированию - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 14.06.2024 (обновлено: 14:27 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952887244.html
Медведев повторил условие переговоров по украинскому урегулированию
Медведев повторил условие переговоров по украинскому урегулированию - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев повторил условие переговоров по украинскому урегулированию
Признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России является обязательным условием для начала мирных переговоров по урегулированию... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:06
2024-06-14T14:27
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России является обязательным условием для начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил во "Вконтакте" заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с руководством МИД РФ заявил, что, если Киев и Европа откажутся от нового мирного предложения со стороны России, как это было прежде, условия для переговоров будут другими."Все новые территории по Конституции стали частью России. И это навсегда. Возможны ли дальнейшие переговоры? Да, возможны. Именно об этом сказал сегодня глава нашего государства, формулируя новую идею о завершении конфликта, но только с учётом сложившихся на земле реалий на базе Стамбульского договора и действующей редакции Конституции РФ", - написал Медведев.
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россия, дмитрий медведев, владимир путин, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Политика
Медведев повторил условие переговоров по украинскому урегулированию

Медведев: переговоры по Украине возможны лишь с признанием новых регионов

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. 2022 год
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. 2022 год - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. 2022 год. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России является обязательным условием для начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил во "Вконтакте" заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с руководством МИД РФ заявил, что, если Киев и Европа откажутся от нового мирного предложения со стороны России, как это было прежде, условия для переговоров будут другими.
"Все новые территории по Конституции стали частью России. И это навсегда. Возможны ли дальнейшие переговоры? Да, возможны. Именно об этом сказал сегодня глава нашего государства, формулируя новую идею о завершении конфликта, но только с учётом сложившихся на земле реалий на базе Стамбульского договора и действующей редакции Конституции РФ", - написал Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинПолитика
 
 
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