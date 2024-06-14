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Экс-премьер Израиля был посредником по Украине в 2022 году, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 14.06.2024 (обновлено: 14:22 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952885675.html
Экс-премьер Израиля был посредником по Украине в 2022 году, заявил Медведев
Экс-премьер Израиля был посредником по Украине в 2022 году, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
Экс-премьер Израиля был посредником по Украине в 2022 году, заявил Медведев
Бывший премьер-министр Израиля Нафталия Беннет выступал посредником в украинском урегулировании между Москвой и Киевом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:02
2024-06-14T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Нафталия Беннет выступал посредником в украинском урегулировании между Москвой и Киевом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во "ВКонтакте".Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ в пятницу рассказал, что в беседе с одним из зарубежных посредников не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при сохранении сухопутного пути до Крыма для РФ. Речь шла о переговорах с зарубежным гостем, который находился в Москве 5 марта 2022 года и который якобы заручился поддержкой лидеров Франции и Германии и высокопоставленных политиков США."Кстати, упомянутый В.В. Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, – это не кто иной как израильский премьер Нафтали Беннет, который ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда ещё спорных территорий", - написал Медведев.Он добавил, что затем Беннета обвинили в работе на Кремль, отвергнув "предложение о возможном мире на лучших для них условиях".
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в мире, израиль, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина
Экс-премьер Израиля был посредником по Украине в 2022 году, заявил Медведев

Медведев: экс-премьер Израиля Беннет был посредником по Украине в 2022 году

© AP Photo / Ariel SchalitБывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Нафталия Беннет выступал посредником в украинском урегулировании между Москвой и Киевом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во "ВКонтакте".
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ в пятницу рассказал, что в беседе с одним из зарубежных посредников не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при сохранении сухопутного пути до Крыма для РФ. Речь шла о переговорах с зарубежным гостем, который находился в Москве 5 марта 2022 года и который якобы заручился поддержкой лидеров Франции и Германии и высокопоставленных политиков США.
"Кстати, упомянутый В.В. Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, – это не кто иной как израильский премьер Нафтали Беннет, который ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда ещё спорных территорий", - написал Медведев.
Он добавил, что затем Беннета обвинили в работе на Кремль, отвергнув "предложение о возможном мире на лучших для них условиях".
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