https://ria.ru/20240614/ukraina-1952885675.html

Экс-премьер Израиля был посредником по Украине в 2022 году, заявил Медведев

Экс-премьер Израиля был посредником по Украине в 2022 году, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024

Экс-премьер Израиля был посредником по Украине в 2022 году, заявил Медведев

Бывший премьер-министр Израиля Нафталия Беннет выступал посредником в украинском урегулировании между Москвой и Киевом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:02

2024-06-14T14:02

2024-06-14T14:22

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Нафталия Беннет выступал посредником в украинском урегулировании между Москвой и Киевом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во "ВКонтакте".Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ в пятницу рассказал, что в беседе с одним из зарубежных посредников не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при сохранении сухопутного пути до Крыма для РФ. Речь шла о переговорах с зарубежным гостем, который находился в Москве 5 марта 2022 года и который якобы заручился поддержкой лидеров Франции и Германии и высокопоставленных политиков США."Кстати, упомянутый В.В. Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, – это не кто иной как израильский премьер Нафтали Беннет, который ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда ещё спорных территорий", - написал Медведев.Он добавил, что затем Беннета обвинили в работе на Кремль, отвергнув "предложение о возможном мире на лучших для них условиях".

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Кирилл Волков

в мире, израиль, украина