Более 40 мужчин пытались на грузовике бежать с Украины в Молдавию
Украинские пограничники задержали грузовик с 41 мужчиной, бежавшим в Молдавию
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Украинские пограничники в нескольких километрах от границы задержали грузовик, на котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию, сообщил в пятницу представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Как сообщала в декабре 2023 года госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. По данным погранслужбы, с февраля 2022 года, в реке Тиса, которая находится на границе Украины и Румынии, утонули 35 человек, пытавшихся пересечь её вплавь.
"Вчера вечером в Одесской области наш пограничный наряд задержал грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 человека, которые таким образом пытались покинуть страну. Транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы (с Молдавией – ред.)", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада". По его словам, на данный момент с нарушителями проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия, они будут привлечены к ответственности.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.