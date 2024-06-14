https://ria.ru/20240614/ukraina-1952813208.html

Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины, заявила Захарова

Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 14.06.2024

Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины, заявила Захарова

Страны Запада подписывают с Киевом соглашения, которые не имеют юридическую силу, они снимают с себя ответственность за будущее Украины, лишь создавая видимость РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:22

2024-06-14T11:22

2024-06-14T11:22

специальная военная операция на украине

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мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Запада подписывают с Киевом соглашения, которые не имеют юридическую силу, они снимают с себя ответственность за будущее Украины, лишь создавая видимость поддержки киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что соглашения между Киевом и рядом западных стран, в частности, соглашение о безопасности, заключенное между США и Украиной, "не имеют юридической силы", а являются "постановкой". Подобные "квазидокументы", по мнению Захаровой, нужны, чтобы продемонстрировать лишь видимость поддержки Украины, а не реальную помощь. "Вроде как, киевский режим на политическом или даже геополитическом уровне они поддерживают, вроде, готовы заключать соглашения, а на самом деле юридически с себя ответственность за будущее Украины полностью снимают", - отметила она в беседе с журналистами. Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что соглашения, в которых Запад якобы гарантирует безопасность Украине, несут эмоциональную составляющую, чтобы мотивировать украинцев продолжать конфликт с РФ. "Они (соглашения) должны бить на эмоциональную составляющую людей на Украине, они должны демонстрировать некое так называемое единство, как они называют солидарность с гражданами Украины, чтобы мотивировать их к реализации жуткого мобилизационного закона, который был принят с понижением уровня возраста мобилизации. Для того чтобы каким-то образом людей собирать и отправлять дальше в эту страшную киевскорежимную мясорубку", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)