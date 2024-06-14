https://ria.ru/20240614/ukraina-1952813208.html
Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины, заявила Захарова
Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 14.06.2024
Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины, заявила Захарова
Страны Запада подписывают с Киевом соглашения, которые не имеют юридическую силу, они снимают с себя ответственность за будущее Украины, лишь создавая видимость РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:22
2024-06-14T11:22
2024-06-14T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Запада подписывают с Киевом соглашения, которые не имеют юридическую силу, они снимают с себя ответственность за будущее Украины, лишь создавая видимость поддержки киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что соглашения между Киевом и рядом западных стран, в частности, соглашение о безопасности, заключенное между США и Украиной, "не имеют юридической силы", а являются "постановкой". Подобные "квазидокументы", по мнению Захаровой, нужны, чтобы продемонстрировать лишь видимость поддержки Украины, а не реальную помощь. "Вроде как, киевский режим на политическом или даже геополитическом уровне они поддерживают, вроде, готовы заключать соглашения, а на самом деле юридически с себя ответственность за будущее Украины полностью снимают", - отметила она в беседе с журналистами. Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что соглашения, в которых Запад якобы гарантирует безопасность Украине, несут эмоциональную составляющую, чтобы мотивировать украинцев продолжать конфликт с РФ. "Они (соглашения) должны бить на эмоциональную составляющую людей на Украине, они должны демонстрировать некое так называемое единство, как они называют солидарность с гражданами Украины, чтобы мотивировать их к реализации жуткого мобилизационного закона, который был принят с понижением уровня возраста мобилизации. Для того чтобы каким-то образом людей собирать и отправлять дальше в эту страшную киевскорежимную мясорубку", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html
https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины, заявила Захарова
Захарова: соглашения Запада с Украиной о безопасности не имеют юридической силы
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Запада подписывают с Киевом соглашения, которые не имеют юридическую силу, они снимают с себя ответственность за будущее Украины, лишь создавая видимость поддержки киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что соглашения между Киевом и рядом западных стран, в частности, соглашение о безопасности, заключенное между США
и Украиной, "не имеют юридической силы", а являются "постановкой". Подобные "квазидокументы", по мнению Захаровой, нужны, чтобы продемонстрировать лишь видимость поддержки Украины, а не реальную помощь.
"Вроде как, киевский режим на политическом или даже геополитическом уровне они поддерживают, вроде, готовы заключать соглашения, а на самом деле юридически с себя ответственность за будущее Украины полностью снимают", - отметила она в беседе с журналистами.
Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что соглашения, в которых Запад якобы гарантирует безопасность Украине, несут эмоциональную составляющую, чтобы мотивировать украинцев продолжать конфликт с РФ.
"Они (соглашения) должны бить на эмоциональную составляющую людей на Украине, они должны демонстрировать некое так называемое единство, как они называют солидарность с гражданами Украины, чтобы мотивировать их к реализации жуткого мобилизационного закона, который был принят с понижением уровня возраста мобилизации. Для того чтобы каким-то образом людей собирать и отправлять дальше в эту страшную киевскорежимную мясорубку", - добавила Захарова.