https://ria.ru/20240614/ukraina-1952788141.html

Запад не хочет готовить слишком большое число украинских пилотов, пишут СМИ

Запад не хочет готовить слишком большое число украинских пилотов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2024

Запад не хочет готовить слишком большое число украинских пилотов, пишут СМИ

Страны Запада не хотят подготавливать слишком большое количество украинских пилотов до того, как Киев получит достаточное количество истребителей, чтобы они не... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:01

2024-06-14T10:01

2024-06-14T10:20

россия

украина

сша

денис пушилин

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Запада не хотят подготавливать слишком большое количество украинских пилотов до того, как Киев получит достаточное количество истребителей, чтобы они не успели растерять навыки, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника из Пентагона. "Западные чиновники хотят избежать выпуска слишком большого числа пилотов до того, как Украина получит достаточное количество истребителей для продолжения обучения... Если пилоты не получают достаточного количества летных часов, они начинают утрачивать навыки", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, которая ссылается на американских и европейских чиновников, на Западе намеренно работают над тем, чтобы привести в соответствие количество пилотов и обслуживающего персонала, заканчивающих обучение, с числом истребителей, прибывающих на Украину. Отмечается, что истребители будут передаваться Киеву партиями. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что российские войска готовы к поставкам ВСУ Западом истребителей F-16. По его словам, появление этих самолетов у противника кардинально не изменит ситуацию на фронте. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240518/gibel-1946941158.html

https://ria.ru/20240614/f-16-1952757218.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, денис пушилин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16, в мире