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Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами - РИА Новости, 14.06.2024
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06:01 14.06.2024 (обновлено: 10:07 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952758687.html
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами - РИА Новости, 14.06.2024
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами
Украина вывозит зерно на зарубежные рынки рекордными темпами: в феврале — мае экспорт значительно превышает пять миллионов тонн — такого не наблюдалось ни разу... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T06:01
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экономика
украина
испания
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украина вывозит зерно на зарубежные рынки рекордными темпами: в феврале — мае экспорт значительно превышает пять миллионов тонн — такого не наблюдалось ни разу за последние как минимум шесть лет, следует из расчетов РИА Новости по данным таможни и Минсельхоза страны.С февраля по май местные компании вывезли 22,2 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя, или в среднем по 5,56 миллиона тонн в месяц.При этом в среднем в эти месяцы в предыдущие шесть лет Киев экспортировал 14,7 миллиона тонн зерна. Если брать период до начала спецоперации, то показатель составит 15,7 миллиона тонн.Согласно данным таможни, за первые четыре месяца главным покупателем украинского зерна была Испания — на нее приходится почти треть всей пшеницы и пятая часть кукурузы. При этом в прошлом году основными импортерами этих товаров оказались Китай (кукуруза) и Турция (пшеница). Такие темпы вывоза связаны с двумя факторами — наступлением российской армии и растущими негативными настроениями среди украинских аграриев, указал независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов."Аграрии стремятся любой ценой продать зерно за границу, чтобы получить за него валюту, а не фантики в виде гривны. Соответственно, они задействуют автомобильный и железнодорожный транспорт и корабли через оставшиеся в распоряжении Украины порты, пока их функционирование не парализовано ударами наших ракет", — отметил он.На прошлой неделе президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко спрогнозировал подорожание хлеба в стране примерно на 30% из-за дефицита электроэнергии, а также нехватки зерна и рабочих рук.
https://ria.ru/20240423/zerno-1941660642.html
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экономика, украина, испания, китай
Экономика, Украина, Испания, Китай
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами

Украина вывозит зерно на зарубежные рынки рекордными темпами

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украина вывозит зерно на зарубежные рынки рекордными темпами: в феврале — мае экспорт значительно превышает пять миллионов тонн — такого не наблюдалось ни разу за последние как минимум шесть лет, следует из расчетов РИА Новости по данным таможни и Минсельхоза страны.
С февраля по май местные компании вывезли 22,2 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя, или в среднем по 5,56 миллиона тонн в месяц.
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При этом в среднем в эти месяцы в предыдущие шесть лет Киев экспортировал 14,7 миллиона тонн зерна. Если брать период до начала спецоперации, то показатель составит 15,7 миллиона тонн.
Согласно данным таможни, за первые четыре месяца главным покупателем украинского зерна была Испания — на нее приходится почти треть всей пшеницы и пятая часть кукурузы. При этом в прошлом году основными импортерами этих товаров оказались Китай (кукуруза) и Турция (пшеница).
Такие темпы вывоза связаны с двумя факторами — наступлением российской армии и растущими негативными настроениями среди украинских аграриев, указал независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.
"Аграрии стремятся любой ценой продать зерно за границу, чтобы получить за него валюту, а не фантики в виде гривны. Соответственно, они задействуют автомобильный и железнодорожный транспорт и корабли через оставшиеся в распоряжении Украины порты, пока их функционирование не парализовано ударами наших ракет", — отметил он.
На прошлой неделе президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко спрогнозировал подорожание хлеба в стране примерно на 30% из-за дефицита электроэнергии, а также нехватки зерна и рабочих рук.
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