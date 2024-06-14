https://ria.ru/20240614/ugrozy-1953034530.html

Глава "Русской молодежи Америки" рассказал об угрозах

Глава "Русской молодежи Америки" рассказал об угрозах - РИА Новости, 14.06.2024

Глава "Русской молодежи Америки" рассказал об угрозах

Глава "Русской молодежи Америки" Игорь Кочан рассказал РИА Новости, что на него писали доносы в ФБР, в том числе такие угрозы поступали ему от украинских... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:03

2024-06-14T22:03

2024-06-14T22:03

сша

нью-йорк (город)

россия

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Глава "Русской молодежи Америки" Игорь Кочан рассказал РИА Новости, что на него писали доносы в ФБР, в том числе такие угрозы поступали ему от украинских активистов. "Мы знаем, что были написаны доносы в ФБР. Украинские активисты прямо говорили о том, что они будут писать в ФБР доносы на меня конкретно, обвиняя меня в том, что я работник российских спецслужб", - сказал Кочан. Кочан отметил, что 4 мая в Нью-Йорке организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. По его словам, перед мероприятием к нему подошли сотрудники ФБР, начали задавать вопросы, обвиняя его в том, что тот "собирается устраивать "политическую акцию", хотя никакой политической символики у участников акции не было. Как указал Кочан агенты забрали у него телефон, "для проведения розыскных мероприятий". При этом, по словам Кочана, "обвинения, которые могут быть выдвинуты" в отношении него, "могут грозить тюремным сроком до 30 лет лишения свободы". Речь идет о том, что он не зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, коим себя не считает. Глава движения покинул США и сейчас находится в России. Подобные обвинения он отвергает. Движение "Русская молодежь Америки", которое возглавляет Игорь Кочан, ежегодно проводит мероприятия, объединяющие русскоязычную молодежь в США. В их числе акция в память о погибших во Второй мировой войне, мероприятия по случаю русских народных праздников, празднование Нового года, "тотальный диктант".

https://ria.ru/20240221/shpion-1928502979.html

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нью-йорк (город)

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сша, нью-йорк (город), россия, игорь кочанов, фбр