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Глава "Русской молодежи Америки" рассказал об угрозах - РИА Новости, 14.06.2024
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22:03 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ugrozy-1953034530.html
Глава "Русской молодежи Америки" рассказал об угрозах
Глава "Русской молодежи Америки" рассказал об угрозах - РИА Новости, 14.06.2024
Глава "Русской молодежи Америки" рассказал об угрозах
Глава "Русской молодежи Америки" Игорь Кочан рассказал РИА Новости, что на него писали доносы в ФБР, в том числе такие угрозы поступали ему от украинских... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:03
2024-06-14T22:03
сша
нью-йорк (город)
россия
игорь кочанов
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Глава "Русской молодежи Америки" Игорь Кочан рассказал РИА Новости, что на него писали доносы в ФБР, в том числе такие угрозы поступали ему от украинских активистов. "Мы знаем, что были написаны доносы в ФБР. Украинские активисты прямо говорили о том, что они будут писать в ФБР доносы на меня конкретно, обвиняя меня в том, что я работник российских спецслужб", - сказал Кочан. Кочан отметил, что 4 мая в Нью-Йорке организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. По его словам, перед мероприятием к нему подошли сотрудники ФБР, начали задавать вопросы, обвиняя его в том, что тот "собирается устраивать "политическую акцию", хотя никакой политической символики у участников акции не было. Как указал Кочан агенты забрали у него телефон, "для проведения розыскных мероприятий". При этом, по словам Кочана, "обвинения, которые могут быть выдвинуты" в отношении него, "могут грозить тюремным сроком до 30 лет лишения свободы". Речь идет о том, что он не зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, коим себя не считает. Глава движения покинул США и сейчас находится в России. Подобные обвинения он отвергает. Движение "Русская молодежь Америки", которое возглавляет Игорь Кочан, ежегодно проводит мероприятия, объединяющие русскоязычную молодежь в США. В их числе акция в память о погибших во Второй мировой войне, мероприятия по случаю русских народных праздников, празднование Нового года, "тотальный диктант".
https://ria.ru/20240221/shpion-1928502979.html
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нью-йорк (город)
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сша, нью-йорк (город), россия, игорь кочанов, фбр
США, Нью-Йорк (город), Россия, Игорь Кочанов, ФБР
Глава "Русской молодежи Америки" рассказал об угрозах

Глава "Русской молодежи Америки": украинские активисты угрожали доносами в ФБР

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке . Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Глава "Русской молодежи Америки" Игорь Кочан рассказал РИА Новости, что на него писали доносы в ФБР, в том числе такие угрозы поступали ему от украинских активистов.
«
"Мы знаем, что были написаны доносы в ФБР. Украинские активисты прямо говорили о том, что они будут писать в ФБР доносы на меня конкретно, обвиняя меня в том, что я работник российских спецслужб", - сказал Кочан.
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Кочан отметил, что 4 мая в Нью-Йорке организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. По его словам, перед мероприятием к нему подошли сотрудники ФБР, начали задавать вопросы, обвиняя его в том, что тот "собирается устраивать "политическую акцию", хотя никакой политической символики у участников акции не было. Как указал Кочан агенты забрали у него телефон, "для проведения розыскных мероприятий". При этом, по словам Кочана, "обвинения, которые могут быть выдвинуты" в отношении него, "могут грозить тюремным сроком до 30 лет лишения свободы". Речь идет о том, что он не зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, коим себя не считает. Глава движения покинул США и сейчас находится в России.
Подобные обвинения он отвергает.
Движение "Русская молодежь Америки", которое возглавляет Игорь Кочан, ежегодно проводит мероприятия, объединяющие русскоязычную молодежь в США. В их числе акция в память о погибших во Второй мировой войне, мероприятия по случаю русских народных праздников, празднование Нового года, "тотальный диктант".
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Вчера, 09:29
 
СШАНью-Йорк (город)РоссияИгорь КочановФБР
 
 
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